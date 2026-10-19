Η πορτογαλική ομοσπονδία τιμώρησε τον Κριστιάνο με 30 ημέρες αποκλεισμό και 255 ευρώ πρόστιμο
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας

Η πορτογαλική ομοσπονδία τιμώρησε τον Κριστιάνο με 30 ημέρες αποκλεισμό και 255 ευρώ πρόστιμο

Ανακοινώθηκε από την πορτογαλική ομοσπονδία η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο για την απόφαση του να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας πριν το ματς με τη Δανία

Η πορτογαλική ομοσπονδία τιμώρησε τον Κριστιάνο με 30 ημέρες αποκλεισμό και 255 ευρώ πρόστιμο
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Πριν το παιχνίδι της εθνικής Πορτογαλίας με τη Δανία ο Κριστιάνο Ρονάλντο εγκατέλειψε την αποστολή της ομάδας του λόγω του διαμάχης του με τον προπονητή, Ζόρζε Ζεσούς. Ο CR7 τότε είχε φύγει με το ιδιωτικό του τζετ και το θέμα είχε πάρει τεράστια έκταση στα Μέσα όλου του κόσμου.

Το πειθαρχικό συμβούλιο της πορτογαλικής ομοσπονδίας έκανε γνωστή την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 30 ημερών και 255 ευρώ πρόστιμο, διότι εγκατέλειψε το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας πριν το παιχνίδι με τη Δανία.

Το περιστατικό της αποχώρησης του Ρονάλντο είχε λάβει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν τον αγώνα με τη Δανία στην Κοπεγχάγη. Το επόμενο παιχνίδι της εθνικής Πορτογαλίας έχει οριστεί για τις 14 Νοεμβρίου με τη Δανία και στις 17 του ίδιου μήνα με την Ουαλία στο Κάρντιφ. Επομένως ο Κριστιάνο θα είναι διαθέσιμος γι’ αυτά τα παιχνίδια.

Πλέον είναι θέμα του Ζόρζε Ζεσούς αν θα καλέσει ή όχι τον Ρονάλντο για τα τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Nations League.
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