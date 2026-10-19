Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Ολυμπιακός: Στο αρχείο η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου κατά Σκινδήλια - «Αντί να ζητήσει συγγνώμη βγάζει αστείες ανακοινώσεις» απαντά ο ΠΑΟ
Ολυμπιακός: Στο αρχείο η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου κατά Σκινδήλια - «Αντί να ζητήσει συγγνώμη βγάζει αστείες ανακοινώσεις» απαντά ο ΠΑΟ
Με επίσημη ανακοίνωση της η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε για τη δικαστική εξέλιξη που αφορούσε τα όσα είχαν γίνει στους τελικούς της GBL - «Δικαιώθηκε απολύτως σχετικά με όλα όσα εμετικά υπέστη» αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ
Σχεδόν 16 μήνες από την... επεισοδιακή σειρά τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου τα όσα έγιναν εκτός παρκέ είχαν απασχολήσει περισσότερο απ' αυτά που είχαν γίνει εντός, έχουμε και τις πρώτες εξελίξεις από τις εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες που αφορούσαν εκείνους τους αγώνες.
Με επίσημη ανακοίνωση της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την απόφαση της δικαιοσύνης να θέσει στο αρχείο ως αβάσιμη τη μήνυση που είχα καταθέσει η Δέσποινα Γιαννακοπούλου (κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου) κατά του αντιπροέδρου της ερυθρόλευκης ΚΑΕ Γιώργου Σκινδήλια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Τον Ιούνιο του 2025 γίναμε όλοι μάρτυρες της αδιανόητης συμπεριφοράς του Δ. Γιαννακόπουλου κατά την επίσκεψή του στο ΣΕΦ με αφορμή τη διεξαγωγή του δευτέρου τελικού των play off.
Την άρον άρον φυγάδευσή του από το γήπεδο, διαδέχτηκε η υποβολή προσχηματικών μηνύσεων, που οι θύτες υποδύονταν τα θύματα. Μία τέτοια μήνυση υπέβαλε και η κόρη του, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, κατά του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γεωργίου Σκινδήλια, απαιτώντας, μάλιστα, να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και την προσαγωγή του σε Αστυνομικό Τμήμα, ενώ αυτός ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση.
Εκδώσαμε τότε ανακοίνωση στην οποία αναφέραμε ότι «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι Πρόεδροί της ούτε απειλούν παιδιά με τέλεση γενετήσιων πράξεων, ούτε τα βάζουν να κάνουν ψευδείς μηνύσεις». Η δικαίωση δεν άργησε να έρθει. Η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου κρίθηκε αβάσιμη και τέθηκε οριστικά στο αρχείο. Όσο δε για τις πράξεις του Δ. Γιαννακόπουλου, αυτές έχουν παραπεμφθεί να κριθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.
Όταν άλλοι διαβιούν στα social media, αναζητώντας likes και followers, η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η Διοίκησή της προτιμούν να απευθύνονται στην αμερόληπτη Ελληνική Δικαιοσύνη και να περιμένουν την κρίση της.»
Η απάντηση του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Ολυμπιακό και τόνισε σε ενημέρωση της ΚΑΕ: «Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου μήνυσε τους εκπροσώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα αισχρά συνθήματα εις βάρος της το περασμένο καλοκαίρι. Δικαιώθηκε μάλιστα απολύτως σχετικά με όλα όσα εμετικά υπέστη. Ο αρμόδιος εισαγγελέας δέχτηκε ως απολύτως αληθή γεγονότα τόσο την εκφορά των κατάπτυστων συνθημάτων εναντίον της όσο και το ότι επισήμως η ΚΑΕ Ολυμπιακός την επόμενη ημέρα αυτών, τα ανήρτησε εκ νέου στις επίσημες σελίδες της!
Αυτό που επεσήμανε ο εισαγγελέας ήταν ότι δεν εντόπισε δόλο για δυσφήμηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ως προς την ανάρτηση του βίντεο για αυτό και προχώρησε στο άνοιγμα δικογραφίας για τους φυσικούς αυτουργούς των συνθημάτων αυτών.
Αντί να ντρέπεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις πράξεις της αυτές που λεπτομερώς περιγράφει ο εισαγγελέας, -κατά την προσφιλή της τακτική- αντί να ζητήσει μια συγγνώμη τόσους μήνες μετά, βγάζει ανακριβείς, αστείες ανακοινώσεις που προσβάλλουν τη νοημοσύνη όποιου έχει στοιχειώδη αντίληψη. Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο. Τόσοι είναι...»
Με επίσημη ανακοίνωση της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την απόφαση της δικαιοσύνης να θέσει στο αρχείο ως αβάσιμη τη μήνυση που είχα καταθέσει η Δέσποινα Γιαννακοπούλου (κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου) κατά του αντιπροέδρου της ερυθρόλευκης ΚΑΕ Γιώργου Σκινδήλια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Τον Ιούνιο του 2025 γίναμε όλοι μάρτυρες της αδιανόητης συμπεριφοράς του Δ. Γιαννακόπουλου κατά την επίσκεψή του στο ΣΕΦ με αφορμή τη διεξαγωγή του δευτέρου τελικού των play off.
Την άρον άρον φυγάδευσή του από το γήπεδο, διαδέχτηκε η υποβολή προσχηματικών μηνύσεων, που οι θύτες υποδύονταν τα θύματα. Μία τέτοια μήνυση υπέβαλε και η κόρη του, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, κατά του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γεωργίου Σκινδήλια, απαιτώντας, μάλιστα, να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και την προσαγωγή του σε Αστυνομικό Τμήμα, ενώ αυτός ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση.
Εκδώσαμε τότε ανακοίνωση στην οποία αναφέραμε ότι «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι Πρόεδροί της ούτε απειλούν παιδιά με τέλεση γενετήσιων πράξεων, ούτε τα βάζουν να κάνουν ψευδείς μηνύσεις». Η δικαίωση δεν άργησε να έρθει. Η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου κρίθηκε αβάσιμη και τέθηκε οριστικά στο αρχείο. Όσο δε για τις πράξεις του Δ. Γιαννακόπουλου, αυτές έχουν παραπεμφθεί να κριθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.
Όταν άλλοι διαβιούν στα social media, αναζητώντας likes και followers, η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η Διοίκησή της προτιμούν να απευθύνονται στην αμερόληπτη Ελληνική Δικαιοσύνη και να περιμένουν την κρίση της.»
Η απάντηση του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Ολυμπιακό και τόνισε σε ενημέρωση της ΚΑΕ: «Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου μήνυσε τους εκπροσώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα αισχρά συνθήματα εις βάρος της το περασμένο καλοκαίρι. Δικαιώθηκε μάλιστα απολύτως σχετικά με όλα όσα εμετικά υπέστη. Ο αρμόδιος εισαγγελέας δέχτηκε ως απολύτως αληθή γεγονότα τόσο την εκφορά των κατάπτυστων συνθημάτων εναντίον της όσο και το ότι επισήμως η ΚΑΕ Ολυμπιακός την επόμενη ημέρα αυτών, τα ανήρτησε εκ νέου στις επίσημες σελίδες της!
Αυτό που επεσήμανε ο εισαγγελέας ήταν ότι δεν εντόπισε δόλο για δυσφήμηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ως προς την ανάρτηση του βίντεο για αυτό και προχώρησε στο άνοιγμα δικογραφίας για τους φυσικούς αυτουργούς των συνθημάτων αυτών.
Αντί να ντρέπεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις πράξεις της αυτές που λεπτομερώς περιγράφει ο εισαγγελέας, -κατά την προσφιλή της τακτική- αντί να ζητήσει μια συγγνώμη τόσους μήνες μετά, βγάζει ανακριβείς, αστείες ανακοινώσεις που προσβάλλουν τη νοημοσύνη όποιου έχει στοιχειώδη αντίληψη. Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο. Τόσοι είναι...»
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