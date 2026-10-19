Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Παναθηναϊκός: «Έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών
Παναθηναϊκός: «Έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 1977 και το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978
Σε ηλικία 73 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κύζας.
Ο εκλιπών υπήρξε μέλος της ομάδας, που κατέκτησε το νταμπλ το 1977 και έναν χρόνο αργότερα το Βαλκανικό Κύπελλο.
Ο Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.
Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 και ήρθε στο Τριφύλλι με μετεγγραφή το καλοκαίρι του 1976. Πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978. Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν με τον Παναθηναϊκό, φορώντας περισσότερες από 90 φορές τη φανέλα της ομάδας.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
Ο εκλιπών υπήρξε μέλος της ομάδας, που κατέκτησε το νταμπλ το 1977 και έναν χρόνο αργότερα το Βαλκανικό Κύπελλο.
Ο Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.
Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 και ήρθε στο Τριφύλλι με μετεγγραφή το καλοκαίρι του 1976. Πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978. Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν με τον Παναθηναϊκό, φορώντας περισσότερες από 90 φορές τη φανέλα της ομάδας.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα