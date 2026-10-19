Παναθηναϊκός: «Έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών
SPORTS
Παναθηναϊκός Δημήτρης Κύζας

Παναθηναϊκός: «Έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 1977 και το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978

Παναθηναϊκός: «Έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε ηλικία 73 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κύζας. 

Ο εκλιπών υπήρξε μέλος της ομάδας, που κατέκτησε το νταμπλ το 1977 και έναν χρόνο αργότερα το Βαλκανικό Κύπελλο. 

Ο Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 και ήρθε στο Τριφύλλι με μετεγγραφή το καλοκαίρι του 1976. Πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978. Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν με τον Παναθηναϊκό, φορώντας περισσότερες από 90 φορές τη φανέλα της ομάδας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης