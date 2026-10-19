Superbet League 2: Ισοπαλία 1-1 για Νίκη Βόλου και Πανιώνιο, ο ΠΑΟΚ Β' 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, βίντεο
SPORTS
Super League 2 Πανιώνιος Νίκη Βόλου

Superbet League 2: Ισοπαλία 1-1 για Νίκη Βόλου και Πανιώνιο, ο ΠΑΟΚ Β' 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, βίντεο

Η Νίκη προηγήθηκε με τον Τζανετόπουλο, ισοφάρισαν οι «κυανέρυθροι» με πέναλτι του Μάναλη, ακυρώθηκε γκολ του Ταβάρες για τους φιλοξενούμενους

Superbet League 2: Ισοπαλία 1-1 για Νίκη Βόλου και Πανιώνιο, ο ΠΑΟΚ Β' 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, βίντεο
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Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το σπουδαίο ματς της  7ης αγωνιστικής στη Superbet League 2.

Η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 σε ματς που έγινε στο Βόλο.  Η θεσσαλική ομάδα, που παραμένει αήττητη από τότε που την ανέλαβε ο Αλέκος Βοσνιάδης και ενώ είχε ξεκινήσει με τρεις ήττες, προηγήθηκε με γκολ του Άνταμ Τζανετόπουλου στο 7'.


Στο 66΄ ο Μάναλης με πέναλτι ισοφάρισε για τους «κυανέρυθρους», πέναλτι που κέρδισε ο Μούργος από τον Μάντζη. Στην επόμενη φάση ακυρώθηκε γκολ του Ταβάρες για οφσάιντ. 

Ο Πανιώνιος συνεχζει χωρίς νίκη εκτός έδρας και παραμένει τρίτη θέση της βαθμολογίας στο -5 από την πρωτοπόρο Μαρκό.


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Σε άλλο ματς σήμερα (19/10) ΠΑΟΚ Β΄ νίκησε 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Προηγήθηκε με τον Ικομπονγκ στο 12΄ και ο Σιφναίος με πέναλτι στο 20΄έκανε το 2-0. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς μείωσε στο 90΄ με πέναλτι του Κυριακίδη.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη Superbet League 2

Αστέρας Τρίπολης Β΄ - Ζάκυνθος 1-1
Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0
Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β΄ 2-2
Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Νέστος Χρυσούπολης - Καλλιθέα 0-0
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 1-1
ΠΑΟΚ Β΄ - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

1. Μαρκό 19
2. Athens Καλλιθέα 16
3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 12
5. Ελλάς Σύρου 10
6. Πανθρακικός 9
7. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 8
8. ΠΑΟΚ Β΄ 8
9. Απόλλων Καλαμαριάς 8
10. Νίκη Βόλου 8
11. Αναγέννηση Καρδίτσας 8
12. Πανσερραϊκός 7
13. Ολυμπιακός Β΄ 6
14. Νέστος Χρυσούπολης 5
15. Πύργος 5
16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.
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