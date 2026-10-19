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Superbet League 2: Ισοπαλία 1-1 για Νίκη Βόλου και Πανιώνιο, ο ΠΑΟΚ Β' 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, βίντεο
Superbet League 2: Ισοπαλία 1-1 για Νίκη Βόλου και Πανιώνιο, ο ΠΑΟΚ Β' 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, βίντεο
Η Νίκη προηγήθηκε με τον Τζανετόπουλο, ισοφάρισαν οι «κυανέρυθροι» με πέναλτι του Μάναλη, ακυρώθηκε γκολ του Ταβάρες για τους φιλοξενούμενους
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το σπουδαίο ματς της 7ης αγωνιστικής στη Superbet League 2.
Η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 σε ματς που έγινε στο Βόλο. Η θεσσαλική ομάδα, που παραμένει αήττητη από τότε που την ανέλαβε ο Αλέκος Βοσνιάδης και ενώ είχε ξεκινήσει με τρεις ήττες, προηγήθηκε με γκολ του Άνταμ Τζανετόπουλου στο 7'.
Στο 66΄ ο Μάναλης με πέναλτι ισοφάρισε για τους «κυανέρυθρους», πέναλτι που κέρδισε ο Μούργος από τον Μάντζη. Στην επόμενη φάση ακυρώθηκε γκολ του Ταβάρες για οφσάιντ.
Ο Πανιώνιος συνεχζει χωρίς νίκη εκτός έδρας και παραμένει τρίτη θέση της βαθμολογίας στο -5 από την πρωτοπόρο Μαρκό.
Σε άλλο ματς σήμερα (19/10) ΠΑΟΚ Β΄ νίκησε 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Προηγήθηκε με τον Ικομπονγκ στο 12΄ και ο Σιφναίος με πέναλτι στο 20΄έκανε το 2-0. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς μείωσε στο 90΄ με πέναλτι του Κυριακίδη.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη Superbet League 2
Αστέρας Τρίπολης Β΄ - Ζάκυνθος 1-1
Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0
Η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 σε ματς που έγινε στο Βόλο. Η θεσσαλική ομάδα, που παραμένει αήττητη από τότε που την ανέλαβε ο Αλέκος Βοσνιάδης και ενώ είχε ξεκινήσει με τρεις ήττες, προηγήθηκε με γκολ του Άνταμ Τζανετόπουλου στο 7'.
Στο 66΄ ο Μάναλης με πέναλτι ισοφάρισε για τους «κυανέρυθρους», πέναλτι που κέρδισε ο Μούργος από τον Μάντζη. Στην επόμενη φάση ακυρώθηκε γκολ του Ταβάρες για οφσάιντ.
Ο Πανιώνιος συνεχζει χωρίς νίκη εκτός έδρας και παραμένει τρίτη θέση της βαθμολογίας στο -5 από την πρωτοπόρο Μαρκό.
Σε άλλο ματς σήμερα (19/10) ΠΑΟΚ Β΄ νίκησε 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Προηγήθηκε με τον Ικομπονγκ στο 12΄ και ο Σιφναίος με πέναλτι στο 20΄έκανε το 2-0. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς μείωσε στο 90΄ με πέναλτι του Κυριακίδη.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη Superbet League 2
Αστέρας Τρίπολης Β΄ - Ζάκυνθος 1-1
Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0
Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β΄ 2-2
Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Νέστος Χρυσούπολης - Καλλιθέα 0-0
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 1-1
ΠΑΟΚ Β΄ - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
1. Μαρκό 19
2. Athens Καλλιθέα 16
3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 12
5. Ελλάς Σύρου 10
6. Πανθρακικός 9
7. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 8
8. ΠΑΟΚ Β΄ 8
9. Απόλλων Καλαμαριάς 8
10. Νίκη Βόλου 8
11. Αναγέννηση Καρδίτσας 8
12. Πανσερραϊκός 7
13. Ολυμπιακός Β΄ 6
14. Νέστος Χρυσούπολης 5
15. Πύργος 5
16. Ζάκυνθος 3
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.
Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Νέστος Χρυσούπολης - Καλλιθέα 0-0
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 1-1
ΠΑΟΚ Β΄ - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
1. Μαρκό 19
2. Athens Καλλιθέα 16
3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 12
5. Ελλάς Σύρου 10
6. Πανθρακικός 9
7. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 8
8. ΠΑΟΚ Β΄ 8
9. Απόλλων Καλαμαριάς 8
10. Νίκη Βόλου 8
11. Αναγέννηση Καρδίτσας 8
12. Πανσερραϊκός 7
13. Ολυμπιακός Β΄ 6
14. Νέστος Χρυσούπολης 5
15. Πύργος 5
16. Ζάκυνθος 3
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.
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