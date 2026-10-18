Γρηγορίου: «Σημαντικό ότι δεν παρατήσαμε το παιχνίδι»

Ο Άρης λυτρώθηκε στο 89′ από τον Γκαρέ και πήρε τη νίκη-τρίποντο μέσα στο “Απόστολος Νικολαΐδης” επί της Κηφισιάς με 2-1.Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου δήλωσε ικανοποιημένος για τη νίκη, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την αντίπαλη ομάδα, ενώ στάθηκε στην επιμονή των παικτών του για τη νίκη.«Νομίζω ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με καλή φυσική κατάσταση που πιέζει και τρέχει, στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά πήρε την πρωτοβουλία, δώσαμε και μεις δικαίωμα γιατί τρεις φορές είχαμε τις προυποθέσεις να τελειώσουμε κάτι, και δώσαμε αντ’ αυτού την μπάλα στο αντίπαλο και από την επίθεση βρεθήκαμε στην άμυνα. Επιμείναμε μέχρι το τέλος γιατί το θέλαμε , πήραμε τρεις βαθμούς, και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά».«Προσπαθώ να τονίσω στα παιδιά, ότι η επίτευξη των στόχων δεν γίνεται μόνο μέσα από τα ντέρμπι, όυτε γι’ αυτόν που παίρνει πρωτάθλημα, και αυτά ειναι σημαντικά παιχνίδια για να πηγαίνεις παρακάτω. Είναι ευκαιρία με το πρόγραμμα που έχουμε να αναρριχηθούμε εκει που θέλουμε εμείς και ο κόσμος μας».«Νομίζω ότι είχαμε καλές προϋποθέσεις, φτάναμε εύκολα στην αντίπαλη περιοχή και δεν κάναμε καλές επιλογές. Θα μπορούσασμε να είμαστε πιο ψύχραιμοι, αυτό που με αφήνει ικανοποιημένο είναι οτι δεν μας πήρε από κάτω όπως σε άλλα παιχνίδια, τα καταφέραμε με τον Γκαρέ και αυτό κρατάω, ότι δεν παρατήσαμε το παιχνίδι και πήραμε τους τρεις βαθμούς».