Πεντάρα του ΠΑΟ στον Αστέρα και στο +2 από τον Ολυμπιακό που πέρασε από το Αγρίνιο, νίκη-ανάσα ο ΠΑΟΚ που διατηρήθηκε στο -3, δείτε τα γκολ

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 5-1

Επιστροφή στις νίκες με πέντε διαφορετικούς σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, αλλά η νίκη επισκιάστηκε από τους τραυματισμούς του Ουναϊ και του Γιάγκουσιτς.









Οι πράσινοι ξεκίνησαν φουριόζοι στο ματς, είχαν δύο καλές στιγμές με τον Κάνγκουα, ωστόσο τη μεγάλη φάση την έκανε ο Αστέρας στο 16' με τον Μέντεθ να αστοχεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Λίγο αργότερα ήρθε το σοκ με τον μυϊκό τραυματισμό του Ουναί, αλλά το θετικό για το τριφύλλι ήταν τα δύο γρήγορα γκολ. Στο 27' ο Ντε Φράι με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έκανε το 1-0 και στο 31' ο Λουζά μετά το λάθος του Μπαρτόλο πέτυχε το 2-0.



Στο β' ημίχρονο ο Αστέρας προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς και στο 60' ο Παπακανέλλος αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του σκόραρε για το 2-1. Το ενδιαφέρον όμως χάθηκε γρήγορα καθώς στο 63' ο Λουζά έβγαλε την κάθεση στο Ντέσερς με τον Νιγηριανό να διαμορφώνει το 3-1.



Οι Αρκάδες δεν είχαν κουράγιο για νέα επιστροφή και ο ΠΑΟ βρήκε άλλα δύο γκολ με τον Καλάμπρια (72') και τον Τεττέη (84') δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του.



Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2



Ξεπέρασε την κούραση από την υπερπροσπάθεια της Μασσαλίας, αλλά και τις δυσκολίες που του έβαλε ο (εξαιρετικός μετά το 25') Παναιτωλικός και έφυγε μ' ένα σπουδαίο διπλό από το Αγρίνιο ο Ολυμπιακός.









Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν στο ματς με το... μαχαίρι στα δόντια, πίεσαν ασφυκτικά στα πρώτα λεπτά έχοντας καλές στιγμές για να ανοίξουν το σκορ και τελικά τα κατάφεραν στο 17' με τον Ρόκα να παίρνει το ριμπάουντ από το σουτ του Φορτούνη που έδιωξε ο Ξενόπουλος. Από το 25' και μετά οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν στο χορτάρι, προειδοποίησαν στο 26' με το σουτ του Μανρίκε να περνά δίπλα από το δοκάρι και στο 32' να χάνουν απίστευτη ευκαιρία με τον Μπάσι που από τα πέντε μέτρα έστειλε την μπάλα άουτ.



Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε καλύτερα το Β' ημίχρονο με τον Πιρόλα να έχει σωτήρια προβολή στο 57' και τον Ορτέγκα να κάνει δύο μεγάλες επεμβάσεις σε σουτ του Εράκοβιτς για να έρθει η επιβεβαίωση του άγραφου ποδοσφαιρικού νόμου.



Στο 73' ο Ζότα Σίλβα έφυγε στην κόντρα, έκανε το γύρισμα και ο Τσικίνιο με άπιαστο σουτ πέτυχε το 0-2. Το ματς ουσιαστικά τελείωσε στο 83' όταν ο Εστέμπαν σημάδεψε το δοκάρι του Ολυμπιακού κι από τη στιγμή που δεν έγινε το 1-2, το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα απρόοπτα.



ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1



Κουρμινόφσκι να ολοκληρώνει το χατ τρικ με κεφαλιά ψαράκι. οι Κρητικοί δεν έδειχναν ικανοί να επιστρέψουν, ωστόσο στο 75' Νους, Κόντρο έπαιξαν βόλεϊ με τις κεφαλιές και ο τελευταίος μείωσε σε 3-2 για να ακολουθήσει ένα δεκάλεπτο όπου η μπάλα ανεβοκατέβαινε στις δύο περιοχές με φοβερή ταχύτητα.









Παναθηναϊκός , αφού μεσολάβησε η ευρωπαϊκή νίκη επί της Μπόρατς, διέλυσε με 5-1 τον Αστέρα και επέστρεψε στις νίκες και στη Stoiximan Super League διατηρώντας το προβάδισμα στη βαθμολογία. Ολυμπιακός επίσης ολοκλήρωσε μία... διαβολοβδομάδα με τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς (ΠΑΟ, Μαρσέιγ, Παναιτωλικός) χωρίς να δεχθεί γκολ, αν και το τελικό 0-2 στο Αγρίνιο δεν αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που συνάντησε στο Αγρίνιο.Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ μετά το σοκ της εντός έδρας ήττας από την Καλαμάτα, νίκησε σ' ένα πραγματικό ντέρμπι τον Ηρακλή που διαμαρτύρεται για τη διαιτησία (ειδικά για το ακυρωθέν γκολ στο 0-1, ενώ στο φινάλε του ματς παρά τη νίκη οι παίκτες των ασπρόμαυρων αποδοκιμάστηκαν και πάλι από τους οπαδούς τους!Η Καλαμάτα μετά το ιστορικό διπλό επί του ΠΑΟΚ, κέρδισε με 4-3 τον ΟΦΗ σ' ένα απίθανο ματς με συγκλονιστικό φινάλε, ενώ στο φινάλε έφυγε με το διπλό από τη Λεωφόρο και ο Άρης που νίκησε 2-1 την Κηφισιά.Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώναςαναβλήθηκε μετά από αίτημα της Ένωσης λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.Ντέρμπι από τα παλιά στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να κινδυνεύει με δεύτερη οδυνηρή εντός έδρας ήττα αλλά να βρίσκει ένα ολόχρυσο τρίποντο στο 90'+1', ενώ στον Ηρακλή βράζουν με τη διαιτησία καθώς τόσο στο 0-1, όσο και στο 1-1 ακυρώθηκαν δύο γκολ που πέτυχε μέσω VAR.Στο πρώτο ημίχρονο ο Δικέφαλος ξεκίνησε καλύτερα και στα πρώτα λεπτά δημιούργησε δύο καλές στιγμές με Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς, αλλά όσο περνούσε η ώρα τόσο δυσκολευόταν να βρει τρόπο να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα με τον Ηρακλή να απειλεί στο 36' με τον Νανού που νικήθηκε από τον Μοναστηρλή.Από το... στείρο 0-0 στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τα πάντα όλα. Μόλις στο 49' από το τραγικό λάθος του Γιαννούλη και το γύρισμα του Σόρια ο Μάρκες πλάσαρε εύστοχα για το 0-1. Στο 59' από την εκτέλεση κόρνερ ο Μάρκες με προβολή πέτυχε το 0-2, αλλά ο VAR φώναξε τον Φωτιά και το γκολ ακυρώθηκε για (πολύ αυστηρό) φάουλ του Σουρλή στον Κένι. Τρία λεπτά αργότερα και ουσιαστικά στην πρώτη φάση μετά το ακυρωθέν γκολ ο Μπάνζα άνοιξε λογαριασμό με την ασπρόμαυρη φανέλα ισοφαρίζοντας με κεφαλιά.Ο ΠΑΟΚ πίεσε για την ανατροπή και στο 76' ο Φωτιάς είδε πέναλτι του Αθανασιάδη στον Εντιαγέ (δεν ήταν) το οποίο πήρε πίσω για οφσάιντ για να φτάσουμε στο 84'. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στον Ζαφείρη, ο Ηρακλής έφυγε στην κόντρα και ο Νανού διασχίζοντας μισό γήπεδο νίκησε τον Μοναστηρλή για το 1-2 με τους ασπρόμαυρους πέρα από το πέναλτι να φωνάζουν και για οφσάιντ του Μάρκες (παρεμπόδιζε τον τερματοφύλακα). Το VAR κάλεσε τον διαιτητή γιατί προφανώς είδε πέναλτι, ο Φωτιάς όμως ακύρωσε το γκολ και έδωσε φάουλ έξω από την περιοχή (αποβάλλοντας με 2η κάρτα τον Ρος). Από την εκτέλεση του φάουλ ο Μιχαηλίδης με κεφαλιά έκανε το 2-1, με τον Ηρακλή στο 90'+7' να απειλεί με νέο σοκ αλλά το σουτ του Τσάχλα έδιωξε με τα πόδια ο Μοναστηρλής!Τεράστιο διπλό με... buzzer beater του Γκαρέ που κράτησε τον Άρη σε τροχιά τετράδας και σταμάτησε την ανοδική πορεία της Κηφισιάς.Οι κίτρινοι μετά από ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο άρχισαν να ξεδιπλώνονται καλύτερα στο γήπεδο με τον Μπρούμα να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 16' και στο 29' να αστοχεί στο πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, αλλά δόθηκε επανάληψη καθώς ο Αντονίσε πατούσε τη γραμμή. Στη δεύτερη εκτέλεση ο Μπρούμα νίκησε τον Ραμίρεζ για το 0-1 με τον Άρη να έχει τον έλεγχο ως το φινάλε του ημιχρόνου.Οι κίτρινοι στις αρχές του Β' ημιχρόνου έχασαν ευκαιρίες για το 0-2 και το πλήρωσαν με τον Σαγκάλ να ισοφαρίζει στο 53' με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ και ο αγώνας απέκτησε άλλο ενδιαφέρον. Οι δύο ομάδες σπατάλησαν τις όποιες στιγμές είχαν για να φτάσουμε στο 89'΄όταν από την προσπάθεια του Ράφα Μιρ η μπάλα έφτασε στον Γκαρέ και ο Αργεντινός την έστειλε στα δίχτυα για το 1-2!Στο καλύτερο έως τώρα ματς της χρονιάς, το οποίο είχε απίστευτη εξέλιξη, η Καλαμάτα με buzzer beater του Σίγκουρντσον νίκησε τον ΟΦΗ και τον έπιασε στους 10 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη φετινή δυναμική της. Αντιθέτως, οι Κρητικοί αν και έκαναν μεγάλη επιστροφή (από 3-1 σε 3-3) έχασαν δεύτερο συνεχόμενο ματς στο φινάλε και η διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση.Η «Μαύρη Θύελλα» μπήκε με φόρα από το μεγάλο διπλό στην Τούμπα και στο 18' ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 με ισάριθμες ασίστ του Καλουτσικίδη και γκολ του Κουρμινόφσκι. Το ημίχρονο έληξε μ' αυτό το σκορ, αλλά στο δεύτερο χάθηκε το μέτρημα...Στο 58' ο ΟΦΗ μείωσε με κεφαλιά του Νους, ωστόσο με τη σέντρα έγινε το 3-1 με τονΣτο 85' ο Νους με νέα κεφαλιά ισοφάρισε σε 3-3 με τους φιλοξενούμενους να βγαίνουν μπροστά για την πλήρη ανατροπή, ωστόσο δευτερόλεπτα πριν το τέλος των καθυστερήσεων από ένα φάουλ έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, οι αμυντικοί δεν έδιωξαν και ο Σίγκουρντσον εκτέλεσε τον Λίλο για το 4-3 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.Ισοπαλία στο σκορ, ισοπαλία στις αποβολές, ισοπαλία γενικά στην κάκιστη εκκίνηση και των δύο τη φετινή σεζόν, καθώς μαζί με τον Ατρόμητο είναι οι μοναδικές ομάδες χωρίς νίκη... Επιπροσθέτως πλέον ο Λεβαδειακός είναι και η ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου καθώς δεν έχει σκοράρει μετά από 7 αγωνιστικές!





Οι Βοιωτοί για 58 λεπτά έπαιξαν με παίκτη παραπάνω καθώς ο Μπαρέ στο 25' αποβλήθηκε για σκληρό φάουλ, ενώ στο 44' πανηγύρισαν το γκολ μετά το μακρινό σουτ του Ούρσι, αλλά με παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε καθώς ο Εμμανουηλίδης ήταν εκτεθειμένος και εμπόδιζε τον Σιαμπάνη.



Ο Βόλος αμύνθηκε σωστά και μόνο μετά το 75' κινδύνευσε από τον Λεβαδειακό που είδε τον Ελνένι να κάνει ντεμπούτο, αλλά λίγο μετά την είσοδο του αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα χωρίς το φινάλε να προσφέρει άλλες συγκινήσεις.





Tα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet 0-0



Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 5-1

Κηφισιά – Άρης 1-2

ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ



H Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 18

2.Ολυμπιακός 16

3. ΠΑΟΚ 15

4. ΑΕΚ 14

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5.Άρης 13

6.Καλαμάτα 10

7. ΟΦΗ 10

8.Ηρακλής 9

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9. Παναιτωλικός 9

10. Κηφισιά 8

11.Αστέρας Τρίπολης 5

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 2

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

**ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα ματς λιγότερο.



Επόμενη αγωνιστική (8η)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Κηφισιά (7μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (8μμ)



Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – Καλαμάτα (4μμ)

Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός (6μμ)

Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)