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Πλησιάζει η επιστροφή του Ναν: Πήρε θέση στην 8άδα ξένων του Παναθηναϊκού στη Basket League
Πλησιάζει η επιστροφή του Ναν: Πήρε θέση στην 8άδα ξένων του Παναθηναϊκού στη Basket League
Ο Αμερικανός σταρ πήρε τη θέση του Μουσταφά Φαλ
Θέμα χρόνου είναι, πλέον, για τη μεγάλη επιστροφή του Κέντρικ Ναν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.
Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού στον μηνίσκο και πλέον είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι (18/10, 13:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Οι «πράσινοι» δήλωσαν τον Κέντρικ Ναν στην οκτάδα των ξένων, πραγματοποιώντας έτσι την τελευταία τους αλλαγή στον πρώτο γύρο, ενώ παράλληλα, εκτός λίστας έμεινε ο Μουστάφα Φαλ, μαζί με τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί εξαρχής.
Αναλυτικά, η λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ναν, Χουάντσο, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Μπόνγκα, Χέις-Ντέιβις.
Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού στον μηνίσκο και πλέον είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι (18/10, 13:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Οι «πράσινοι» δήλωσαν τον Κέντρικ Ναν στην οκτάδα των ξένων, πραγματοποιώντας έτσι την τελευταία τους αλλαγή στον πρώτο γύρο, ενώ παράλληλα, εκτός λίστας έμεινε ο Μουστάφα Φαλ, μαζί με τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί εξαρχής.
Αναλυτικά, η λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ναν, Χουάντσο, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Μπόνγκα, Χέις-Ντέιβις.
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