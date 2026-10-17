Superbet League 2: Πρώτη απώλεια βαθμών για τη Μαρκό, 0-0 με την Ελλάς Σύρου

Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα είχε η Μαρκό που έμεινε στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου