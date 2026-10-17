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Superbet League 2: Πρώτη απώλεια βαθμών για τη Μαρκό, 0-0 με την Ελλάς Σύρου
Superbet League 2: Πρώτη απώλεια βαθμών για τη Μαρκό, 0-0 με την Ελλάς Σύρου
Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα είχε η Μαρκό που έμεινε στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου
Η Μαρκό μετρούσε έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα Superbet League 2, αλλά την 7η αγωνιστική το σερί έλαβε τέλος. Η Ελλάς Σύρου κατάφερε να την κρατήσει στο μηδέν και να έχει έτσι την πρώτη απώλεια βαθμών στον φετινό… μαραθώνιο.
Το παιχνίδι που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου ήταν αρκετά δυνατό και είχε πολύ ένταση, αλλά η Ελλάς Σύρου κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της. Μάλιστα οι νησιώτες στο 17ο λεπτό είχε δοκάρι σε δυνατό σουτ του Φαϊζάλ. Η Μαρκό πίεσε πολύ την αντίπαλο της, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα με αποτέλεσμα να χάσει τους πρώτους δύο βαθμούς.
Στο άλλο ματς της ημέρας ο Αστέρας Τρίπολης Β’ έμεινε στο 1-1 με την ουραγό Ζάκυνθο σε παιχνίδι που διεξήχθη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ προηγήθηκε με σουτ του Φρίμπονγκ στο 38ο λεπτό, όμως ο Μπαστακός έφερε το ματς στα ίσια διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Superbet League 2
Αστέρας Τρίπολης Β’ - Ζάκυνθος 1-1
Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 18/10 (14:45)
Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β’ 18/10 (15:00)
Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 18/10 (15:00)
Νέστος Χρυσούπολης - Καλλιθέα 18/10 (15:00)
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 19/10 (14:45)
Το παιχνίδι που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου ήταν αρκετά δυνατό και είχε πολύ ένταση, αλλά η Ελλάς Σύρου κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της. Μάλιστα οι νησιώτες στο 17ο λεπτό είχε δοκάρι σε δυνατό σουτ του Φαϊζάλ. Η Μαρκό πίεσε πολύ την αντίπαλο της, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα με αποτέλεσμα να χάσει τους πρώτους δύο βαθμούς.
Στο άλλο ματς της ημέρας ο Αστέρας Τρίπολης Β’ έμεινε στο 1-1 με την ουραγό Ζάκυνθο σε παιχνίδι που διεξήχθη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ προηγήθηκε με σουτ του Φρίμπονγκ στο 38ο λεπτό, όμως ο Μπαστακός έφερε το ματς στα ίσια διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Superbet League 2
Αστέρας Τρίπολης Β’ - Ζάκυνθος 1-1
Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 18/10 (14:45)
Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β’ 18/10 (15:00)
Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 18/10 (15:00)
Νέστος Χρυσούπολης - Καλλιθέα 18/10 (15:00)
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 19/10 (14:45)
ΠΑΟΚ Β’ - Απόλλων Καλαμαριάς 19/10 (15:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μαρκό 19 -7αγ.
Καλλιθέα 15
Πανιώνιος 13
ΑΕΛ 11
Ελλάς Σύρου 10 -7αγ.
Πανθρακικός 8
Απόλλων Καλαμαριάς 8
Αστέρας Τρίπολης Β' 8 -7αγ.
Νίκη Βόλου 7
Πανσερραϊκός 6
Αναγ. Καρδίτσας 5
Πύργος 5
Ολυμπιακός Β' 5
ΠΑΟΚ Β' 5
Νέστος Χρυσούπολης 4
Ζάκυνθος 3 -7αγ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μαρκό 19 -7αγ.
Καλλιθέα 15
Πανιώνιος 13
ΑΕΛ 11
Ελλάς Σύρου 10 -7αγ.
Πανθρακικός 8
Απόλλων Καλαμαριάς 8
Αστέρας Τρίπολης Β' 8 -7αγ.
Νίκη Βόλου 7
Πανσερραϊκός 6
Αναγ. Καρδίτσας 5
Πύργος 5
Ολυμπιακός Β' 5
ΠΑΟΚ Β' 5
Νέστος Χρυσούπολης 4
Ζάκυνθος 3 -7αγ.
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