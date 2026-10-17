Απίθανο σκηνικό στο NBA: Ο Στιβ Κερ είδε τον... σωσία του στις κερκίδες και έμεινε με το στόμα ανοιχτό, βίντεο
SPORTS
Στιβ Κερ Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς NBA

Απίθανο σκηνικό στο NBA: Ο Στιβ Κερ είδε τον... σωσία του στις κερκίδες και έμεινε με το στόμα ανοιχτό, βίντεο

Ο Στιβ Κερ έπαθε πλάκα μόλις είδε έναν άνθρωπο που του μοιάζει τόσο πολύ στο ματς των Γουόριορς με τους Μπλέιζερς

Απίθανο σκηνικό στο NBA: Ο Στιβ Κερ είδε τον... σωσία του στις κερκίδες και έμεινε με το στόμα ανοιχτό, βίντεο
Θα μπορούσε άνθρωπο να τον... ντουμπλάρει ο Στιβ Κερ σε περίπτωση που θα χρειαζόταν να λείψει για λίγο από τον πάγκο των Γουόριορς κόντρα στους Μπλέιζερς στο ματς της preseason του ΝΒΑ. Κανείς δεν θα το έπαιρνε χαμπάρι.

Κατά τη διάρκεια του ματς η κάμερα πήγε σε έναν άνθρωπο στις κερκίδες που είχε απίστευτη ομοιότητα με τον head coach των πολεμιστών. Σε σημείο που θα τον περνούσες και για δίδυμο αδερφό του.

Ο Στιβ Κερ μάλιστα τον εντόπισε μέσα στο πλήθος και το βλέμμα του ήταν όλα τα λεφτά. Δεν μπορούσε να το πιστέψει πως μοιάζουν τόσο!


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SKWEEK (@skweektv)

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