Αλγουαθίλ: «Καθόλου εύκολο το ματς στο Αγρίνιο, είμαστε σε καλό δρόμο»

Ο Ολυμπιακός πάει με φόρα στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό μετά το μεγάλο διπλό που έκανε στη Μασσαλία.Ο προπονητής των ερυθρολεύκων, Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για το νικηφόρο σερί που έχει η ομάδα με εκείνον στον πάγκο ενώ απάντησε και στο ενδεχόμενο να γίνει rotaton.Είναι αλήθεια πως βρισκόμαστε σε μια καλή φάση, όμως αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι μέσα σε μια εβδομάδα και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την καλή μας κατάσταση. Πρέπει να αποκατασταθούμε γρήγορα γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Θα δυσκολευτούμε και για αυτό πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο προπονητής θα πρέπει να είναι εύστοχος στην επιλογή της ενδεκάδας για να διατηρήσουμε την καλή μας εικόνα.Όπως είδατε έκανα αλλαγές και στη Μασσαλία. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε ένα πλούσιο και καλό ρόστερ. Οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση και όλοι χρειάζονται λεπτά συμμετοχής. Επομένως αφού έχουμε και την ανάγκη και την ποιότητα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε όλους τους παίκτες γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη με πολλά παιχνίδια.Σίγουρα τα θετικά αποτελέσματα και οι καλές εμφανίσεις βοηθούν πολύ στην ψυχολογία της ομάδας, όμως εγώ όταν ήρθα βρήκα πολύ καλή τη νοοτροπία του γκρουπ. Ήξερα πως ένας τέτοιος σύλλογος με τόσο μεγάλη ιστορία ζούσε για τις νίκες, όμως το είδα και στους παίκτες και σε ολόκληρο το προσωπικό. Όλοι εδώ έχουν μια νοοτροπία νικητή και αυτή είναι πολύ δύσκολο να φύγει μετά από μερικά κακά αποτελέσματα. Όντως τα αποτελέσματα είχαν στεναχωρήσει λίγο τον κόσμο, αλλά η νοοτροπία υπήρχε και αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή.Στον αγώνα του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο αναφέρθηκε και ο Σαντιάγκο Έσε, χρυσός σκόρερ της ομάδας στη ΜασσαλίαΕίναι αλήθεια πως δουλεύουμε πολύ στις στατικές φάσεις. Δουλέψαμε πολύ και πριν τον αγώνα με την Μαρσέιγ. Ο προπονητής που ασχολείται με τις στατικές φάσεις πιστεύει πως πολλά παιχνίδια κερδίζονται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως είναι κάτι που δίνουμε βαρύτητα. Στη Μασσαλία δούλεψε και το ίδιο έγινε και σε προηγούμενα παιχνίδια. Η δουλειά είναι πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Αυτή φέρνει τα αποτελέσματα. Πάντα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί και αποτελεσματικοί σε όλα όσα κάνουμε μέσα στο γήπεδο και όλα αυτά έρχονται με την δουλειά. Ένα από αυτά που δουλέψαμε έφερε τη νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ.Φυσικά και έχουμε ενέργεια, φυσικά και έχουμε βενζίνη στο ντεπόζιτο. Έχουμε μια ομάδα πολύ καλή και με πολύ μεγάλη ποιότητα. Δουλεύουμε πολύ, έχουμε μεγάλες προσδοκίες και όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε για να τα καταφέρουμε. Είναι πολλά τα παιχνίδια, πολλές οι διοργανώσεις και προσπαθούμε παντού να νικάμε. Όπου και να παίζουμε, όσο συχνά κι αν παίζουμε θέλουμε να παίζουμε το ίδιο καλά. Καταλαβαίνουμε όλοι την ευθύνη της φανέλας που φοράμε, παλεύουμε για αυτή και θα το κάνουμε ξανά την Κυριακή και σε κάθε παιχνίδι.