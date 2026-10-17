Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
O Μάικ Τζέιμς ευχαρίστησε με story τον Ματίας Λεσόρ για το βοηθητικό πατίνι
O Μάικ Τζέιμς ευχαρίστησε με story τον Ματίας Λεσόρ για το βοηθητικό πατίνι
Ο άσος της Αναντολού Εφές έχει ξεκινήσει τη μακρά περίοδο αποθεραπείας μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί
Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο μεγάλος άτυχος στην αρχή της σεζόν στη Euroleague καθώς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα χάσει όλη τη φετινή χρονιά.
Ο έμπειρος γκαρντ έχει υποβληθεί ήδη σε επέμβαση και έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του και στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον τραυματισμό του είχε παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας του με τη Μπάγερν έχοντας το λαβωμένο πόδι του σ' ένα βοηθητικό πατίνι.
Σήμερα ο Τζέιμς ανέβασε ένα στόρι με το πατίνι, στο οποίο ευχαριστεί δημόσια τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είτε του έστειλε το δικό του (χρησιμοποίουσε ένα ανάλογο όταν είχε τραυματιστεί σοβαρά), είτε του έδωσε χρήσιμες συμβουλές για το τι ακριβώς πρέπει να πάρει...
Ο έμπειρος γκαρντ έχει υποβληθεί ήδη σε επέμβαση και έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του και στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον τραυματισμό του είχε παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας του με τη Μπάγερν έχοντας το λαβωμένο πόδι του σ' ένα βοηθητικό πατίνι.
Σήμερα ο Τζέιμς ανέβασε ένα στόρι με το πατίνι, στο οποίο ευχαριστεί δημόσια τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είτε του έστειλε το δικό του (χρησιμοποίουσε ένα ανάλογο όταν είχε τραυματιστεί σοβαρά), είτε του έδωσε χρήσιμες συμβουλές για το τι ακριβώς πρέπει να πάρει...
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