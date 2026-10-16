Super League: Πέρασε η πρόταση Αλαφούζου για την εμπορικότητα
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Γιάννης Αλαφούζος Super League

Super League: Πέρασε η πρόταση Αλαφούζου για την εμπορικότητα

Με 11 ψήφους υπέρ πέρασε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για την εμπορικότητα στα τηλεοπτικά της Super League

Super League: Πέρασε η πρόταση Αλαφούζου για την εμπορικότητα
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Super League η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για το πως θα εξεταστεί το ζήτημα της εμπορικότητας στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός μοντέλου κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Έντεκα ομάδες είναι υπέρ της μη συμπερίληψης του συγκεκριμένου κριτηρίου στην αρχική μελέτη που θα ανατεθεί στις συμβουλευτικές εταιρείες Deloitte και PwC. Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και Καλαμάτα υποστήριξαν ότι η εμπορικότητα θα πρέπει να αξιολογηθεί εξατομικευμένα. Η ΕΠΟ από την πλευρά της επέλεξε το λευκό.

Την πρόταση του προέδρου του Παναθηναϊκού στήριξε η ΑΕΚ και η πλειονότητα των υπόλοιπων συλλόγων. Ο στόχος τους είναι να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς να υπάρξουν πρόσθετες καθυστερήσεις και αντιπαραθέσεις. Διαφωνίες προέκυψαν μεταξύ των παραγόντων για την ενίσχυση των μικρότερων συλλόγων όσο και για τον ρόλο που θα πρέπει να έχει η εμπορική απήχηση κάθε ΠΑΕ.

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