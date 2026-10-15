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Χάιντουκ - Άγιαξ: Προκλητική πορεία των Κροατών οπαδών με φέρετρο και αντισημιτικά συνθήματα, βίντεο
Χάιντουκ - Άγιαξ: Προκλητική πορεία των Κροατών οπαδών με φέρετρο και αντισημιτικά συνθήματα, βίντεο
Πριν από την αναμέτρηση της Χάιντουκ Σπλιτ με τον Άγιαξ, η πορεία των οργανωμένων οπαδών της κροατικής ομάδας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με φέρετρο που έφερε το όνομα των Ολλανδών και αναφορές σε ναζιστικά σύμβολα και αντισημιτικά συνθήματα, σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα
Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι εικόνες από τους δρόμους του Σπλιτ, πριν από την αναμέτρηση της Χάιντουκ με τον Άγιαξ για το Conference League, καθώς η πορεία μερίδας των οργανωμένων οπαδών της κροατικής ομάδας σημαδεύτηκε από προκλητικές ενέργειες και αντισημιτικά μηνύματα.
Οι οπαδοί της Χάιντουκ, γνωστοί ως Torcida, κατευθύνθηκαν προς το γήπεδο Πόλιουντ, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα να είναι η παρουσία ενός αυτοκινήτου που προπορευόταν της πομπής, μεταφέροντας ένα φέρετρο με το όνομα του Άγιαξ.
Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που προκάλεσε αντιδράσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν συνθήματα με αναφορές στο Άουσβιτς και τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ καταγράφηκαν και εκφράσεις αντισημιτικού περιεχομένου.
Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές σε σύμβολα και συνθήματα που σχετίζονται με τους Ουστάσι, το φασιστικό κίνημα της Κροατίας που συνεργάστηκε με τις δυνάμεις του Άξονα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η στοχοποίηση του ολλανδικού συλλόγου έχει ιστορικό υπόβαθρο που συνδέεται με την οπαδική του ταυτότητα. Ο Άγιαξ έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες ισχυρούς συμβολικούς δεσμούς με την εβραϊκή κοινότητα του Άμστερνταμ, παρότι δεν αποτελεί εβραϊκό σύλλογο.
Μέρος των οπαδών του χρησιμοποιεί εβραϊκά σύμβολα και το προσωνύμιο «Superjoden», που μεταφράζεται ως «Σούπερ Εβραίοι». Αυτή η ταυτότητα, η οποία έχει υιοθετηθεί από μερίδα των υποστηρικτών του, έχει κατά καιρούς αποτελέσει αφορμή για αντισημιτικές προσβολές από αντίπαλους οπαδούς.
Torcida uoči europske utakmice Hajduka razbila lijes na kojem je pisalo "Ajax", a zatim su vikali "Gazi Židove". https://t.co/I3GLIhoCXd— Index.hr (@indexhr) October 15, 2026
Οι οπαδοί της Χάιντουκ, γνωστοί ως Torcida, κατευθύνθηκαν προς το γήπεδο Πόλιουντ, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα να είναι η παρουσία ενός αυτοκινήτου που προπορευόταν της πομπής, μεταφέροντας ένα φέρετρο με το όνομα του Άγιαξ.
Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που προκάλεσε αντιδράσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν συνθήματα με αναφορές στο Άουσβιτς και τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ καταγράφηκαν και εκφράσεις αντισημιτικού περιεχομένου.
Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές σε σύμβολα και συνθήματα που σχετίζονται με τους Ουστάσι, το φασιστικό κίνημα της Κροατίας που συνεργάστηκε με τις δυνάμεις του Άξονα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
🇭🇷🇳🇱 Torcida have begun their march ahead of the match against Ajax, with reports of chants including “Crush the Jews,” “Auschwitz” and “Wake up, Adolf,” as well as “Come on, Ustaše.” [Slobodna Dalmacija] https://t.co/ABisrlkVq4— TheCroatian (@TheCroatian_) October 15, 2026
Η στοχοποίηση του ολλανδικού συλλόγου έχει ιστορικό υπόβαθρο που συνδέεται με την οπαδική του ταυτότητα. Ο Άγιαξ έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες ισχυρούς συμβολικούς δεσμούς με την εβραϊκή κοινότητα του Άμστερνταμ, παρότι δεν αποτελεί εβραϊκό σύλλογο.
Μέρος των οπαδών του χρησιμοποιεί εβραϊκά σύμβολα και το προσωνύμιο «Superjoden», που μεταφράζεται ως «Σούπερ Εβραίοι». Αυτή η ταυτότητα, η οποία έχει υιοθετηθεί από μερίδα των υποστηρικτών του, έχει κατά καιρούς αποτελέσει αφορμή για αντισημιτικές προσβολές από αντίπαλους οπαδούς.
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