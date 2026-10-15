Χάιντουκ - Άγιαξ: Προκλητική πορεία των Κροατών οπαδών με φέρετρο και αντισημιτικά συνθήματα, βίντεο
SPORTS
Χάιντουκ Σπλιτ Αγιαξ Οπαδοί Conference League

Χάιντουκ - Άγιαξ: Προκλητική πορεία των Κροατών οπαδών με φέρετρο και αντισημιτικά συνθήματα, βίντεο

Πριν από την αναμέτρηση της Χάιντουκ Σπλιτ με τον Άγιαξ, η πορεία των οργανωμένων οπαδών της κροατικής ομάδας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με φέρετρο που έφερε το όνομα των Ολλανδών και αναφορές σε ναζιστικά σύμβολα και αντισημιτικά συνθήματα, σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα

Χάιντουκ - Άγιαξ: Προκλητική πορεία των Κροατών οπαδών με φέρετρο και αντισημιτικά συνθήματα, βίντεο
Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι εικόνες από τους δρόμους του Σπλιτ, πριν από την αναμέτρηση της Χάιντουκ με τον Άγιαξ για το Conference League, καθώς η πορεία μερίδας των οργανωμένων οπαδών της κροατικής ομάδας σημαδεύτηκε από προκλητικές ενέργειες και αντισημιτικά μηνύματα.


Οι οπαδοί της Χάιντουκ, γνωστοί ως Torcida, κατευθύνθηκαν προς το γήπεδο Πόλιουντ, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα να είναι η παρουσία ενός αυτοκινήτου που προπορευόταν της πομπής, μεταφέροντας ένα φέρετρο με το όνομα του Άγιαξ.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που προκάλεσε αντιδράσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν συνθήματα με αναφορές στο Άουσβιτς και τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ καταγράφηκαν και εκφράσεις αντισημιτικού περιεχομένου.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές σε σύμβολα και συνθήματα που σχετίζονται με τους Ουστάσι, το φασιστικό κίνημα της Κροατίας που συνεργάστηκε με τις δυνάμεις του Άξονα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Η στοχοποίηση του ολλανδικού συλλόγου έχει ιστορικό υπόβαθρο που συνδέεται με την οπαδική του ταυτότητα. Ο Άγιαξ έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες ισχυρούς συμβολικούς δεσμούς με την εβραϊκή κοινότητα του Άμστερνταμ, παρότι δεν αποτελεί εβραϊκό σύλλογο.

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Μέρος των οπαδών του χρησιμοποιεί εβραϊκά σύμβολα και το προσωνύμιο «Superjoden», που μεταφράζεται ως «Σούπερ Εβραίοι». Αυτή η ταυτότητα, η οποία έχει υιοθετηθεί από μερίδα των υποστηρικτών του, έχει κατά καιρούς αποτελέσει αφορμή για αντισημιτικές προσβολές από αντίπαλους οπαδούς.

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