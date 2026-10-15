Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο ΟΦΗ τιμώρησε οπαδό του με απαγόρευση εισόδου για τρία χρόνια έπειτα από επεισόδιο με άνθρωπο της ΔΕΑΒ
Ο ΟΦΗ τιμώρησε οπαδό του με απαγόρευση εισόδου για τρία χρόνια έπειτα από επεισόδιο με άνθρωπο της ΔΕΑΒ
Οι Κρητικοί απέκλεισαν από το γήπεδο για τρία χρόνια τον οπαδό τους, που ενεπλάκη στο περιστατικό
Ο ΟΦΗ τιμώρησε οπαδό του που ενεπλάκη σε επεισόδιο με άνθρωπο της ΔΕΑΒ, σύμφωνα με τις εκθέσεις του παρατηρητή, της αστυνομίας αλλά και της ΔΕΑΒ.
Οι Κρητικοί, όπως ενημέρωσαν, απαγόρευσαν την είσοδο στο γήπεδο τους στον εν λόγω φίλαθλο για τα επόμενα τρία χρόνια. Εξαιτίας του περιστατικού, που σύμφωνα με τις εκθέσεις έγινε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στον αγώνα με την ΑΕΚ, ο σύλλογος κλήθηκε σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Λίγκας.
Ο ΟΦΗ βρέθηκε μάλιστα μπροστά στο ενδεχόμενο να τιμωρηθεί η έδρα του, κινδύνευε με ποινή από δύο έως και τέσσερις αγωνιστικές. Τελικά η απόφαση του Πειθαρχικού ήταν πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ο ΟΦΗ πάντως απαγόρευσε την είσοδο στον φίλαθλο που, σύμφωνα με τις εκθέσεις ενεπλάκη στο περιστατικό.
Οι Κρητικοί, όπως ενημέρωσαν, απαγόρευσαν την είσοδο στο γήπεδο τους στον εν λόγω φίλαθλο για τα επόμενα τρία χρόνια. Εξαιτίας του περιστατικού, που σύμφωνα με τις εκθέσεις έγινε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στον αγώνα με την ΑΕΚ, ο σύλλογος κλήθηκε σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Λίγκας.
Ο ΟΦΗ βρέθηκε μάλιστα μπροστά στο ενδεχόμενο να τιμωρηθεί η έδρα του, κινδύνευε με ποινή από δύο έως και τέσσερις αγωνιστικές. Τελικά η απόφαση του Πειθαρχικού ήταν πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ο ΟΦΗ πάντως απαγόρευσε την είσοδο στον φίλαθλο που, σύμφωνα με τις εκθέσεις ενεπλάκη στο περιστατικό.
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