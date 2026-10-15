Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ινφαντίνο υπό πίεση: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της FIFA
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά το ναυάγιο γύρω από το σχέδιο επένδυσης που είχε για το Παγκόσμιο Κύπελλο
FIFA president Gianni Infantino has apologised for his World Cup sell-off plan at a three-hour FIFA Council meeting in Zurich today. His expression of regret for not telling the Council about his plans earlier was not good enough for European football leaders, including FA chair Debbie Hewitt, who still want him to resign 🚨— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 15, 2026
Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η ένταση κορυφώθηκε έπειτα από συνάντηση διάρκειας τρεισήμισι ωρών στη Ζυρίχη. Κατά τη διάρκειά της, ο Ινφαντίνο δέχθηκε επικρίσεις από τους επικεφαλής των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Αγγλίας και της Γερμανίας, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ηγεσία του και τις απαντήσεις που δόθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα.
Ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τον χειρισμό του θέματος που αφορούσε το εγκαταλειμμένο επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζοντας ότι δεν είχε ενημερώσει επαρκώς το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Η κίνησή του, ωστόσο, δεν στάθηκε αρκετή για να εκτονώσει το κλίμα και να περιορίσει τις αντιδράσεις.
Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η στάση του προέδρου της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μπέρντ Νόιεντορφ, ο οποίος φέρεται να ζήτησε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της FIFA. Η θέση του, όπως περιγράφεται στις σχετικές αναφορές, είναι πως απαιτείται μια νέα αρχή, η οποία θα συνοδεύεται και από διαφορετική ηγεσία.
🚨🌍JUST IN: “NOT FIT TO BE FIFA PRESIDENT!” European football leaders turn up the pressure on Gianni Infantino. 👀 After a tense three and a half hour meeting in Zurich, the FIFA president faced criticism from the English and German FA chiefs over his leadership and failure to answer key questions. Infantino apologised for failing to consult the FIFA Council over an abandoned World Cup investment plan, but the apology did little to ease tensions. 🇩🇪 German FA president Bernd Neuendorf called for a complete governance overhaul, insisting FIFA needs a fresh start under different leadership. With the next presidential election scheduled for March 2027, European officials are increasingly confident they can find a candidate to challenge Infantino. Could Infantino finally face a serious fight for his FIFA presidency?‼️‼️‼️❌— MatchDay Central (@MatchDCentral) October 15, 2026
Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν το κλίμα ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών της FIFA, που, σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο του 2027. Ευρωπαίοι παράγοντες φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν έναν υποψήφιο που θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Ινφαντίνο.
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