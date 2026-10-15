Ινφαντίνο υπό πίεση: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της FIFA
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Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο

Ινφαντίνο υπό πίεση: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της FIFA

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά το ναυάγιο γύρω από το σχέδιο επένδυσης που είχε για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ινφαντίνο υπό πίεση: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της FIFA
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη κριτική από παράγοντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τη διοίκησή του στη FIFA να δέχεται νέα πυρά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η στάση του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε ένα σχέδιο επένδυσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο που τελικά εγκαταλείφθηκε.



Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η ένταση κορυφώθηκε έπειτα από συνάντηση διάρκειας τρεισήμισι ωρών στη Ζυρίχη. Κατά τη διάρκειά της, ο Ινφαντίνο δέχθηκε επικρίσεις από τους επικεφαλής των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Αγγλίας και της Γερμανίας, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ηγεσία του και τις απαντήσεις που δόθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τον χειρισμό του θέματος που αφορούσε το εγκαταλειμμένο επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζοντας ότι δεν είχε ενημερώσει επαρκώς το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Η κίνησή του, ωστόσο, δεν στάθηκε αρκετή για να εκτονώσει το κλίμα και να περιορίσει τις αντιδράσεις.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η στάση του προέδρου της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μπέρντ Νόιεντορφ, ο οποίος φέρεται να ζήτησε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της FIFA. Η θέση του, όπως περιγράφεται στις σχετικές αναφορές, είναι πως απαιτείται μια νέα αρχή, η οποία θα συνοδεύεται και από διαφορετική ηγεσία.



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Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν το κλίμα ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών της FIFA, που, σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο του 2027. Ευρωπαίοι παράγοντες φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν έναν υποψήφιο που θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Ινφαντίνο.

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