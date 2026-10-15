Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«King is back»: Ο Γιαννακόπουλος προανήγγειλε την επιστροφή του Ναν
«King is back»: Ο Γιαννακόπουλος προανήγγειλε την επιστροφή του Ναν
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε story στα social media σχετικά με την επάνοδο του Αμερικανού γκαρντ στην ενεργό δράση
Ο Κέντρικ Ναν μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού μέσω των social media.
Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ αναδημοσίευσε φωτογραφία του Αμερικανού γκαρντ, προσθέτοντας τη χαρακτηριστική φράση «King is back» («Ο βασιλιάς επέστρεψε»). Μια ανάρτηση που προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους του «τριφυλλιού», καθώς ενισχύει την αισιοδοξία για την επάνοδο του κορυφαίου σκόρερ της ομάδας.
Ο Ναν βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης μετά την επέμβαση στον μηνίσκο, η οποία τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης. Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική υπόθεση για τον Παναθηναϊκό, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ομάδας, με καθοριστικό ρόλο τόσο στην επίθεση όσο και στη συνολική λειτουργία της.
Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ αναδημοσίευσε φωτογραφία του Αμερικανού γκαρντ, προσθέτοντας τη χαρακτηριστική φράση «King is back» («Ο βασιλιάς επέστρεψε»). Μια ανάρτηση που προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους του «τριφυλλιού», καθώς ενισχύει την αισιοδοξία για την επάνοδο του κορυφαίου σκόρερ της ομάδας.
Ο Ναν βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης μετά την επέμβαση στον μηνίσκο, η οποία τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης. Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική υπόθεση για τον Παναθηναϊκό, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ομάδας, με καθοριστικό ρόλο τόσο στην επίθεση όσο και στη συνολική λειτουργία της.
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