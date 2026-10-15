Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ιτούδης: Ο Παναθηναϊκός φτιάχτηκε για να πάει έως το τέλος
Ιτούδης: Ο Παναθηναϊκός φτιάχτηκε για να πάει έως το τέλος
H Χαποέλ του Ιτούδη αντιμετωπίζει την Παρασκευή (21:15) τον Παναθηναϊκό στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός μετά το μεγάλο διπλό στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) την Χάποελ Τελ Αβίβ στο T-Center.
Ο δάσκαλος Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει τον παλιό του μαθητή Δημήτρη Ιτούδη ο οποίος έχει υψηλούς στόχους και αυτή τη σεζόν με τη Χάποελ.
Ο Ζοτς χαρακτήρισε «αδελφό» τον Ιτούδη και ο Έλληνας τεχνικός είπε για τον νέο ΠΑΟ και το παιχνίδι:
«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος. Παίζουν πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τη σωματική επαφή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την μπάλα, να βρούμε καλές προϋποθέσεις για σουτ και να κερδίσουμε τη μάχη των ριμπάουντ» είπε ο Δημήτρης Ιτούδης.
Ο δάσκαλος Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει τον παλιό του μαθητή Δημήτρη Ιτούδη ο οποίος έχει υψηλούς στόχους και αυτή τη σεζόν με τη Χάποελ.
Ο Ζοτς χαρακτήρισε «αδελφό» τον Ιτούδη και ο Έλληνας τεχνικός είπε για τον νέο ΠΑΟ και το παιχνίδι:
«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος. Παίζουν πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τη σωματική επαφή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την μπάλα, να βρούμε καλές προϋποθέσεις για σουτ και να κερδίσουμε τη μάχη των ριμπάουντ» είπε ο Δημήτρης Ιτούδης.
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