Ιτούδης: Ο Παναθηναϊκός φτιάχτηκε για να πάει έως το τέλος
SPORTS
Δημήτρης Ιτούδης Παναθηναϊκός Χάποελ Τελ Αβιβ Euroleague

Ιτούδης: Ο Παναθηναϊκός φτιάχτηκε για να πάει έως το τέλος

H Χαποέλ του Ιτούδη αντιμετωπίζει την Παρασκευή (21:15) τον Παναθηναϊκό στο T-Center

Ιτούδης: Ο Παναθηναϊκός φτιάχτηκε για να πάει έως το τέλος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός μετά το μεγάλο διπλό στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) την Χάποελ Τελ Αβίβ στο T-Center. 

Ο δάσκαλος Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει τον παλιό του μαθητή Δημήτρη Ιτούδη ο οποίος έχει υψηλούς στόχους και αυτή τη σεζόν με τη Χάποελ. 

Ο Ζοτς χαρακτήρισε «αδελφό» τον Ιτούδη και ο Έλληνας τεχνικός είπε για τον νέο ΠΑΟ και το παιχνίδι:

«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος. Παίζουν πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τη σωματική επαφή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την μπάλα, να βρούμε καλές προϋποθέσεις για σουτ και να κερδίσουμε τη μάχη των ριμπάουντ» είπε ο Δημήτρης Ιτούδης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης