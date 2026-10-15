Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Άντονι: Διέρρηξαν το σπίτι του την ώρα που αγωνιζόταν με τη Μπέτις - Το μήνυμα του Βραζιλιάνου
Ο 26χρονος Βραζιλιάνος ξέσπασε μέσω των social media με αφορμή τη διάρρηξη που σημειώθηκε στην οικεία του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπέτις με την Πόρτο
Μια δυσάρεστη εξέλιξη περίμενε τον Άντονι μετά τη νίκη της Μπέτις με 3-2 απέναντι στην Πόρτο, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποκάλυψε πως το σπίτι του έγινε στόχος διάρρηξης την ώρα που εκείνος βρισκόταν στο γήπεδο.
Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής είχε συμβάλει στην επιτυχία της ομάδας του, μοιράζοντας την ασίστ στον Κούτσο Ερνάντες, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Παρά τη σημαντική επικράτηση των Ανδαλουσιανών, η χαρά του δεν κράτησε για πολύ, αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό που σημειώθηκε στην κατοικία του.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Antony has revealed that his house was being ROBBED while he was playing for Real Betis against Porto in the Champions League last night: "Today I come to share a very sad and outrageous situation. A night that had everything to be wonderful ended in indignation and frustration. THEY ROBBED MY HOUSE!" "What outrages me the most is not just the material loss, but the feeling of insecurity in the place where we should feel most protected; seeing that insecurity reflected in the eyes of my family." "But, above all this, one thing becomes even clearer to me: there is no material good in the world that is more valuable than the life and well-being of my family."— Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) October 15, 2026
Ο Άντονι επέλεξε να γνωστοποιήσει όσα συνέβησαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οργή και την απογοήτευσή του. Όπως προκύπτει από το μήνυμά του, η μεγαλύτερη ανησυχία του δεν αφορά την απώλεια αντικειμένων, αλλά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην οικογένειά του και το αίσθημα ανασφάλειας που ακολούθησε.
Αναλυτικά το μήνυμα του Άντονι: «Σήμερα θέλω να μοιραστώ μια πολύ θλιβερή και εξοργιστική κατάσταση. Μια βραδιά που είχε όλες τις προϋποθέσεις να είναι υπέροχη κατέληξε σε αγανάκτηση και απογοήτευση. ΜΟΥ ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ!
Αυτό που με εξοργίζει περισσότερο δεν είναι μόνο η υλική απώλεια, αλλά το αίσθημα ανασφάλειας στο μέρος όπου θα έπρεπε να νιώθουμε περισσότερο προστατευμένοι, βλέποντας αυτή την ανασφάλεια στα μάτια της οικογένειάς μου.
Πάνω απ' όλα, όμως, ένα πράγμα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο για μένα: δεν υπάρχει κανένα υλικό αγαθό στον κόσμο που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή και την ευημερία της οικογένειάς μου».
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