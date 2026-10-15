Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κοβάσεβιτς: «Βλέπω Γιουβέντους και Ολυμπιακό στον τελικό του Europa League»
Κοβάσεβιτς: «Βλέπω Γιουβέντους και Ολυμπιακό στον τελικό του Europa League»
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε για τις δύο μεγάλες του αγάπες, τον Ολυμπιακό και τη Γιουβέντους
Τελικό Ολυμπιακού - Γιουβέντους βλέπει στο Europa League ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Σοσιεδάδ αλλά και μέχρι πρότινος στέλεχος της Πειραϊκής ΠΑΕ μίλησε στη Gazzetta dello Sport για τις δύο του αγάπες.
«Ένας από τους διεκδικητές είναι η Γιουβέντους, μαζί με τη Μίλαν, την Μπενφίκα και τον Ολυμπιακό. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι ανήκουν στο Champions League. Βλέπω τελικό ανάμεσα στη Γιουβέντους και τον Ολυμπιακό», είπε για το φετινό Europa League.
Για τον Ολυμπιακό σημείωσε: «Στον Πειραιά πέρασα μια ολόκληρη ζωή και εκεί άφησα την καρδιά μου. Μετά από δέκα χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, ο Ολυμπιακός θα είναι για πάντα το σπίτι μου. Τώρα περιμένω μια νέα, συναρπαστική πρόκληση. Ίσως επιστρέψω στην Ιταλία».
Αν και δεν κατάφερε να κατακτήσει το «Scudetto» με τη Γιουβέντους, ο Κοβάσεβιτς αναπολεί το πέρασμά του από το Τορίνο με μεγάλη συγκίνηση:
«Είναι κρίμα που δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, αλλά μας έμειναν υπέροχες αναμνήσεις. Και τόσες πολλές ιστορίες! Από τις πολλές που θα μπορούσα να διηγηθώ, μία με κάνει να γελάω ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια. Στα προπονητικά καμπ, μοιραζόμουν το δωμάτιο με τον φίλο μου τον Ιουλιάνο. Ο Μαρκ ήταν φαινόμενο από κάθε άποψη: μόλις ξυπνούσε το πρωί, άνοιγε την τηλεόραση δεν μπορούσε με τίποτα να περάσει η ώρα χωρίς 10-15 λεπτά με κινούμενα σχέδια. Δεν ξέρω αν ήταν κάποια δεισιδαιμονία του, αν και αμφιβάλλω. Ίσως να τα βλέπει ακόμα και σήμερα», πρόσθεσε.
O τελικός του Europa League είναι προγραμματισμένος για τις 27/5/2027 στη Φρανκφούρτη.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Σοσιεδάδ αλλά και μέχρι πρότινος στέλεχος της Πειραϊκής ΠΑΕ μίλησε στη Gazzetta dello Sport για τις δύο του αγάπες.
«Ένας από τους διεκδικητές είναι η Γιουβέντους, μαζί με τη Μίλαν, την Μπενφίκα και τον Ολυμπιακό. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι ανήκουν στο Champions League. Βλέπω τελικό ανάμεσα στη Γιουβέντους και τον Ολυμπιακό», είπε για το φετινό Europa League.
Για τον Ολυμπιακό σημείωσε: «Στον Πειραιά πέρασα μια ολόκληρη ζωή και εκεί άφησα την καρδιά μου. Μετά από δέκα χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, ο Ολυμπιακός θα είναι για πάντα το σπίτι μου. Τώρα περιμένω μια νέα, συναρπαστική πρόκληση. Ίσως επιστρέψω στην Ιταλία».
Αν και δεν κατάφερε να κατακτήσει το «Scudetto» με τη Γιουβέντους, ο Κοβάσεβιτς αναπολεί το πέρασμά του από το Τορίνο με μεγάλη συγκίνηση:
«Είναι κρίμα που δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, αλλά μας έμειναν υπέροχες αναμνήσεις. Και τόσες πολλές ιστορίες! Από τις πολλές που θα μπορούσα να διηγηθώ, μία με κάνει να γελάω ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια. Στα προπονητικά καμπ, μοιραζόμουν το δωμάτιο με τον φίλο μου τον Ιουλιάνο. Ο Μαρκ ήταν φαινόμενο από κάθε άποψη: μόλις ξυπνούσε το πρωί, άνοιγε την τηλεόραση δεν μπορούσε με τίποτα να περάσει η ώρα χωρίς 10-15 λεπτά με κινούμενα σχέδια. Δεν ξέρω αν ήταν κάποια δεισιδαιμονία του, αν και αμφιβάλλω. Ίσως να τα βλέπει ακόμα και σήμερα», πρόσθεσε.
O τελικός του Europa League είναι προγραμματισμένος για τις 27/5/2027 στη Φρανκφούρτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα