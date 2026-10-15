Κοβάσεβιτς: «Βλέπω Γιουβέντους και Ολυμπιακό στον τελικό του Europa League»

Αν και δεν κατάφερε να κατακτήσει το «Scudetto» με τη Γιουβέντους, ο Κοβάσεβιτς αναπολεί το πέρασμά του από το Τορίνο με μεγάλη συγκίνηση:



«Είναι κρίμα που δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, αλλά μας έμειναν υπέροχες αναμνήσεις. Και τόσες πολλές ιστορίες! Από τις πολλές που θα μπορούσα να διηγηθώ, μία με κάνει να γελάω ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια. Στα προπονητικά καμπ, μοιραζόμουν το δωμάτιο με τον φίλο μου τον Ιουλιάνο. Ο Μαρκ ήταν φαινόμενο από κάθε άποψη: μόλις ξυπνούσε το πρωί, άνοιγε την τηλεόραση δεν μπορούσε με τίποτα να περάσει η ώρα χωρίς 10-15 λεπτά με κινούμενα σχέδια. Δεν ξέρω αν ήταν κάποια δεισιδαιμονία του, αν και αμφιβάλλω. Ίσως να τα βλέπει ακόμα και σήμερα», πρόσθεσε.