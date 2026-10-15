Η εξομολόγηση του Άλεν Άιβερσον για τον εθισμό του στο αλκοόλ: «Αγόραζα δύο μπουκάλια κάθε μέρα», βίντεο
SPORTS
Άλεν Άιβερσον Αλκοόλ Φιλαδέλφεια Σίξερς NBA

Η εξομολόγηση του Άλεν Άιβερσον για τον εθισμό του στο αλκοόλ: «Αγόραζα δύο μπουκάλια κάθε μέρα», βίντεο

Ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ μίλησε ανοικτά για τον εθισμό του στο αλκοόλ και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το τέλος της καριέρας του

Η εξομολόγηση του Άλεν Άιβερσον για τον εθισμό του στο αλκοόλ: «Αγόραζα δύο μπουκάλια κάθε μέρα», βίντεο
Ο Άλεν Άιβερσον αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες που πέρασαν ποτέ από τα παρκέ του NBA. Με το ταλέντο, την εκρηκτικότητά του και τον ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού του, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ωστόσο, η ζωή του μετά το τέλος της αγωνιστικής του διαδρομής δεν ήταν πάντα εύκολη, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με προσωπικές δυσκολίες.


Ο άλλοτε σταρ των Φιλαδέλφεια Σίξερς μίλησε στο podcast «The Underground Lounge» για την περίοδο μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αποκαλύπτοντας τις υπερβολές στην κατανάλωση αλκοόλ και το οικονομικό κόστος που είχε αυτή η συνήθεια στην καθημερινότητά του.

Όπως εξήγησε, η τεκίλα είχε γίνει σημαντικό κομμάτι της ζωής του εκείνη την εποχή, με την κατανάλωση να αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν ταξίδευε ή περνούσε πολλές ώρες σε καζίνο. Τα ποσά που ξόδευε ήταν μεγάλα, ενώ οι ποσότητες που περιέγραψε αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Χαρακτηριστικά είπε: «Έπινα δύο μπουκάλια Don Julio περίπου. Αγόραζα πιθανότατα δύο μπουκάλια Don κάθε δεύτερη μέρα. Κοστίζουν 150 δολάρια το καθένα στο κατάστημα, οπότε ξεκινούσες κατευθείαν με 300 δολάρια. Κάθε δεύτερη μέρα. Αυτό σημαίνει 15 ημέρες τον μήνα που ξόδευα χρήματα γι' αυτό το πράγμα.

Και όταν είμαστε σε ταξίδι για μία εβδομάδα, αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Φαντάσου να βρίσκεσαι σε ένα καζίνο. Δεν μετράς καν πόσα πίνεις. Σου σερβίρουν ένα ποτήρι Don τόσο μεγάλο και, φίλε μου, βρίσκεσαι εκεί μέσα για 10 ώρες την ημέρα. Φαντάσου πόσα τέτοια ποτήρια μπορεί να πιεις. Μπορεί να φτάσεις ακόμη και τα τέσσερα ή πέντε μπουκάλια».

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