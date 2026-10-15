Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Βίντεο: Ο Κάρλος Βαλντεράμα έκοψε τις... εμβληματικές μπούκλες του
Βίντεο: Ο Κάρλος Βαλντεράμα έκοψε τις... εμβληματικές μπούκλες του
Ο Κολομβιανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πέρα από την εξαιρετική τεχνική του, είχε ως σήμα κατατεθέν το... ξεχωριστό μαλλί του
Τη δεκαετία του '90 η Εθνική ομάδα της Κολομβίας ήταν μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μια ομάδα με απίστευτο ταλέντο στην οποία ξεχώριζαν ο Φαουστίνο Ασπρίγια (με σπουδαία καριέρα στη Νιούκαστλ) και ο Κάρλος Βαλντεράμα.
Ο δεύτερος πέρα από ένα δεκάρι παλαιάς κοπής που είχε μια... ερωτική σχέση με τη μπάλα, ήταν επίσης γνωστός για το μαλλί του που ήταν το σήμα κατατεθέν του. Γιατί δεν ήταν και το πιο σύνηθες να βλέπεις έναν ποδοσφαιστιρή με μια αφάνα γεμάτη ξανθές σγουρές μπούκλες να... χορεύει μέσα στο γήπεδο.
Η χαίτη του ήταν τόσο σημαντική για την εικόνα του, που όπως αποκάλυψε ο ίδιος τον περασμένο Απρίλιο, πριν από το Μουντιάλ των ΗΠΑ το 1994 είχε δεχτεί πρόταση δύο εκατομμυρίων δολαρίων για να την κόψει, αλλά την απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Ο Βαλντεράμα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, είχε προαναγγείλει ότι σκέφτεται σοβαρά να αλλάξει λουκ.
«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα», είχε πει σε ένα βίντεο όπου πόζαρε στο μπάνιο του σπιτιού του φοράγοντας μια φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα, αλλά σχεδόν κανείς δεν πίστευε ότι στα 65 του χρόνια θα αποφάσιζε όντως να αποχωριστεί τις μπούκλες του που τον συνόδευαν σε όλη του τη ζωή.
Τελικά ο «Ελ Πίμπε» δημοσίευσε ένα βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τη σύζυγό του, Ελβίρα Ρεδόνδο, η οποία πήρε την κουρευτική μηχανή και τον άφησε εντελώς ξυρισμένο.
Ο δεύτερος πέρα από ένα δεκάρι παλαιάς κοπής που είχε μια... ερωτική σχέση με τη μπάλα, ήταν επίσης γνωστός για το μαλλί του που ήταν το σήμα κατατεθέν του. Γιατί δεν ήταν και το πιο σύνηθες να βλέπεις έναν ποδοσφαιστιρή με μια αφάνα γεμάτη ξανθές σγουρές μπούκλες να... χορεύει μέσα στο γήπεδο.
"En MLS, Carlos Valderamma jouait au foot comme on peut jouer au golf" @MattDoyle76 🇨🇴 https://t.co/riIxH5MVqI— Antoine Latran (Culture Soccer) (@CultureSoccer) April 8, 2020
Η χαίτη του ήταν τόσο σημαντική για την εικόνα του, που όπως αποκάλυψε ο ίδιος τον περασμένο Απρίλιο, πριν από το Μουντιάλ των ΗΠΑ το 1994 είχε δεχτεί πρόταση δύο εκατομμυρίων δολαρίων για να την κόψει, αλλά την απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Bu tweet'i alıntılayıp imajıyla sizde iz bırakmış bir futbolcu paylaşın. Bende en çok iz bırakan oyuncu Carlos Valderamma https://t.co/sLqR7cgHg3— Efsane Spor Olayları (@efs0sporolayi) November 6, 2020
Ο Βαλντεράμα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, είχε προαναγγείλει ότι σκέφτεται σοβαρά να αλλάξει λουκ.
«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα», είχε πει σε ένα βίντεο όπου πόζαρε στο μπάνιο του σπιτιού του φοράγοντας μια φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα, αλλά σχεδόν κανείς δεν πίστευε ότι στα 65 του χρόνια θα αποφάσιζε όντως να αποχωριστεί τις μπούκλες του που τον συνόδευαν σε όλη του τη ζωή.
Τελικά ο «Ελ Πίμπε» δημοσίευσε ένα βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τη σύζυγό του, Ελβίρα Ρεδόνδο, η οποία πήρε την κουρευτική μηχανή και τον άφησε εντελώς ξυρισμένο.
¡FIN DE UNA ERA! 😱⚽️ El Pibe Valderrama se despidió de su mítica melena dorada. Su esposa, Elvira Redondo, fue la encargada de pasar la máquina. 👀 ¿Cómo le parece el nuevo look del Pibe? https://t.co/YXSTftCXkt— Vanguardia (@vanguardiacom) October 14, 2026
Ο Κολομβιανός συνόδευσε την ανάρτηση με μια σύντομη φράση που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια στους ακολούθους του: «Λαέ μου! Σήμερα είναι η μέρα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram μαζί με το hashtag #TodoBienTodoBien (όλα καλά), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους πίσω από αυτή τη ριζική αλλαγή της εικόνας του.
Η αντίδραση των προσωπικοτήτων του ποδοσφαίρου
Η ανάρτηση του Βαλντεράμα προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στο Instagram, με ένα μεγάλο μέρος αυτών να εύχεται να πρόκειται για ψέμα ή προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ αρκετοί αναγνωρισμένοι ποδοσφαιριστές αντέδρασαν επίσης.
Ανάμεσά σ' αυτούς που έσπευσαν να σχολιάσουν ήταν και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Κολομβίας Ρενέ Ιγκίτα, ο οποίος επίσης έχει μείνει στην ιστορία για τις επεμβάσεις του, αλλά και τα σγουρά μακριά μαλλιά του.
«Πιμπέτε, όποιος είναι όμορφος, είναι όμορφος. Σου πηγαίνει, φίλε!», έγραψε ο Ιγκίτα στα σχόλια του βίντεο, τα οποία ξεπέρασαν τα 22.000 μηνύματα στον επίσημο λογαριασμό του Βαλντεράμα.
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