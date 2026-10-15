Βίντεο: Ο Κάρλος Βαλντεράμα έκοψε τις... εμβληματικές μπούκλες του

¡FIN DE UNA ERA! 😱⚽️ El Pibe Valderrama se despidió de su mítica melena dorada. Su esposa, Elvira Redondo, fue la encargada de pasar la máquina. 👀 ¿Cómo le parece el nuevo look del Pibe? https://t.co/YXSTftCXkt — Vanguardia (@vanguardiacom) October 14, 2026

Ο Κολομβιανός συνόδευσε την ανάρτηση με μια σύντομη φράση που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια στους ακολούθους του: «Λαέ μου! Σήμερα είναι η μέρα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram μαζί με το hashtag #TodoBienTodoBien (όλα καλά), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους πίσω από αυτή τη ριζική αλλαγή της εικόνας του.Η αντίδραση των προσωπικοτήτων του ποδοσφαίρουΗ ανάρτηση του Βαλντεράμα προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στο Instagram, με ένα μεγάλο μέρος αυτών να εύχεται να πρόκειται για ψέμα ή προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ αρκετοί αναγνωρισμένοι ποδοσφαιριστές αντέδρασαν επίσης.Ανάμεσά σ' αυτούς που έσπευσαν να σχολιάσουν ήταν και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Κολομβίας Ρενέ Ιγκίτα, ο οποίος επίσης έχει μείνει στην ιστορία για τις επεμβάσεις του, αλλά και τα σγουρά μακριά μαλλιά του.«Πιμπέτε, όποιος είναι όμορφος, είναι όμορφος. Σου πηγαίνει, φίλε!», έγραψε ο Ιγκίτα στα σχόλια του βίντεο, τα οποία ξεπέρασαν τα 22.000 μηνύματα στον επίσημο λογαριασμό του Βαλντεράμα.