Αθλητικές μεταδόσεις (15/10): Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κόντρα σε Μαρσέιγ και Μπόρατς αντίστοιχα
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Europa League Conference League Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΟΦΗ Αθλητικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις (15/10): Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κόντρα σε Μαρσέιγ και Μπόρατς αντίστοιχα

Την ίδια ώρα μια ακόμα σπουδαία αναμέτρηση για τον ΟΦΗ, με την ομάδα της Κρήτης να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Ρεν για το Europa League

Αθλητικές μεταδόσεις (15/10): Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κόντρα σε Μαρσέιγ και Μπόρατς αντίστοιχα
Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον συνεχίζεται η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δράση σήμερα, Πέμπτη (15/10), καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μαρσέιγ για το Europa League.

Η αρχή γίνεται στις 19:45, όταν το τριφύλλι φιλοξενεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Magenta Sport 3. Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 22:00, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Γαλλία, όπου ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στη Μαρσέιγ, σε μία απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση για το Europa League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4 και τον ΑΝΤ1.

Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League, ενώ η Πάφος φιλοξενείται από την Αταλάντα για το Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για σήμερα (15/10)

- 19:45 Ζάλτσμπουργκ - Μίλαν (Europa League, Magenta Sport 9)
- 19:45 Λυών - Κρίσταλ Πάλας (Europa League, Magenta Sport 8)
- 19:45 Τσέλιε - Ομόνοια (Europa League, Magenta Sport 7)
- 19:45 Λεχ Πόζναν - Μπάγερ Λεβερκούζεν (Europa League, Magenta Sport 6)
Κλείσιμο
- 19:45 Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Conference League, Magenta Sport 3)
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτιζάν (Euroleague, Novasports 4)
- 21:30 Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Euroleague, Novasports Start)
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (Euroleague, Novasports 5)
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (Euroleague, Novasports Prime)
- 22:00 Ρεν - ΟΦΗ (Europa League, Magenta Sport 5)
- 22:00 Μαρσέιγ - Ολυμπιακός (Europa League, Magenta Sport 4, ΑΝΤ1)
- 22:00 Αταλάντα - Πάφος (Conference League, Magenta Sport 9)
- 22:00 Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας (Europa League, Magenta Sport 8)
- 22:00 Θέλτα - Γιουβέντους (Europa League, Magenta Sport 7)
- 22:00 Μπενφίκα - Σέλτικ (Europa League, Magenta Sport 6)
- 22:00 Μπράιτον - Ζαλγκίρις Κάουνας (Conference League, Magenta Sport 3)

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