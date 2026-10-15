Μικρέ Κώστα τα καταφέραμε: Η συγκινητική ανάρτηση του Τσιμίκα για το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ
SPORTS
Κώστας Τσιμίκας Λίβερπουλ

Μικρέ Κώστα τα καταφέραμε: Η συγκινητική ανάρτηση του Τσιμίκα για το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας όχι μόνο ήταν ο αρχηγός της Λίβερπουλ αλλά έδωσε και δύο ασίστ στο 6-3 επί της Λασκ στην Αυστρία

Μικρέ Κώστα τα καταφέραμε: Η συγκινητική ανάρτηση του Τσιμίκα για το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ
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Μια βραδιά από αυτές που σφραγίζουν καριέρες ποδοσφαιριστών έζησε την Τετάρτη ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ, συνοδεύοντας την «πρωτιά» αυτή με δύο ασίστ και σπουδαία εμφάνιση στο 6-3 επί της Λασκ στην Αυστρία για τη League Phase του Champions League.



O Τσιμίκας προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση μετά το τέλος του αγώνα, γράφοντας, μεταξύ άλλων, «μικρέ Κώστα, τα καταφέραμε».

«Μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Κώστας Τσιμίκας.



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Όλη η ανάρτηση του Κώστα Τσιμίκα

Να εκπροσωπώ την ομάδα των ονείρων μου, σε μια βραδιά Champions League, ως αρχηγός, με νίκη και μερικές ασίστ που μοίρασα;
Μικρέ Κώστα, τα καταφέραμε, μικρέ μου! 🫠
Μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά.
Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα κατάφερα να πραγματοποιήσω μερικά από τα δικά μου και το συναίσθημα είναι υπέροχο.

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