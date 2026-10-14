Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πρώτη αλλαγή προπονητή στην Euroleague: Ο Περάσοβιτς αντί του Γκαλμπιάτι στη Μπασκόνια
Πρώτη αλλαγή προπονητή στην Euroleague: Ο Περάσοβιτς αντί του Γκαλμπιάτι στη Μπασκόνια
Η Μπασκόνια έλυσε τη συνεργασία της με τον Πάολο Γκαλμπιάτι και στη θέση του πήρε τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς
Η Μπασκόνια έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τις υποχρεώσεις της στην Euroleague με απολογισμό μία νίκη και τέσσερις ήττες. Κάπως έτσι έχουμε και την πρώτη αλλαγή προπονητή για τη φετινή σεζόν.
Ο Πάολο Γκαλμπιάτι αποτελεί παρελθόν για τους Βάσκους που ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους μαζί του. Με τον Ιταλό στον πάγκο της η Μπασκόνια είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ισπανίας.
Λίγη ώρα μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Γκαλμπιάτι η Μπασκόνια ανακοίνωσε και τον αντικαταστάτη του. Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς είναι ο προπονητής που θα κάθεται πλέον στον πάγκο της Βιτόρια.
Ο Κροάτης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας έχοντας υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών, που σημαίνει πως θα μείνει στον πάγκο της έως το 2028. Την Πέμπτη (15/10) θα βρίσκεται στη Βιτόρια και θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Βίρτους Μπολόνια για την Euroleague.
Για τον Περάσοβιτς αυτή θα είναι η τέταρτη θητεία στον πάγκο των Βάσκων στον οποίο έχει καθίσει σε 253 αγώνες. Με τον Κροάτη προπονητή η Μπασκόνια έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ το 2016, ενώ έχει φτάσει μέχρι και το Final 4 της Euroleague.
Ο Πάολο Γκαλμπιάτι αποτελεί παρελθόν για τους Βάσκους που ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους μαζί του. Με τον Ιταλό στον πάγκο της η Μπασκόνια είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ισπανίας.
Λίγη ώρα μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Γκαλμπιάτι η Μπασκόνια ανακοίνωσε και τον αντικαταστάτη του. Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς είναι ο προπονητής που θα κάθεται πλέον στον πάγκο της Βιτόρια.
Ο Κροάτης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας έχοντας υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών, που σημαίνει πως θα μείνει στον πάγκο της έως το 2028. Την Πέμπτη (15/10) θα βρίσκεται στη Βιτόρια και θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Βίρτους Μπολόνια για την Euroleague.
Για τον Περάσοβιτς αυτή θα είναι η τέταρτη θητεία στον πάγκο των Βάσκων στον οποίο έχει καθίσει σε 253 αγώνες. Με τον Κροάτη προπονητή η Μπασκόνια έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ το 2016, ενώ έχει φτάσει μέχρι και το Final 4 της Euroleague.
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