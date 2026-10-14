Με Κρίστιανσεν η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα
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Παναθηναϊκός Βίκτορ Κρίστιανσεν Conference League

Με Κρίστιανσεν η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Ο Δανός μπακ βρίσκεται στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Νίστρουπ στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League

Με Κρίστιανσεν η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό (15/10, 19:45) αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. 

Ο Δανός μπακ είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί και ο Νίστρουπ τον πήρε στο γκρουπ των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για τον εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα. 

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με απογευματινή προπόνηση στο Γ. Καλαφάτης. 

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, την οποία απαρτίζουν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

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