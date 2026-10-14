Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Με Κρίστιανσεν η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα
Με Κρίστιανσεν η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα
Ο Δανός μπακ βρίσκεται στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Νίστρουπ στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό (15/10, 19:45) αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.
Ο Δανός μπακ είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί και ο Νίστρουπ τον πήρε στο γκρουπ των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για τον εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα.
Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με απογευματινή προπόνηση στο Γ. Καλαφάτης.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, την οποία απαρτίζουν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Ο Δανός μπακ είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί και ο Νίστρουπ τον πήρε στο γκρουπ των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για τον εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα.
Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με απογευματινή προπόνηση στο Γ. Καλαφάτης.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, την οποία απαρτίζουν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα