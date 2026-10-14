Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κόντης για τη Ρεν: Κοιτάμε κάθε παιχνίδι σαν πρόκληση, ότι και να κάνεις στο Europa League σε μεγαλώνει
Κόντης για τη Ρεν: Κοιτάμε κάθε παιχνίδι σαν πρόκληση, ότι και να κάνεις στο Europa League σε μεγαλώνει
Ο προπονητής του ΟΦΗ μίλησε για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase
Ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε φιλόδοξη την ομάδα του, τον ΟΦΗ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αυριανού (15/10, 22:00) αγώνα με τη Ρεν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Οι Κρητικοί άλλωστε ψάχνουν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση μετά το 2-0 επί της Χοφενχάιμ στο Παγκρήτιο.
«Είμαστε μία φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνεις σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς κάθε επόμενο παιχνίδι σαν πρόκληση. Ό,τι κάνεις σε αυτή τη διοργάνωση σε μεγαλώνει, αντιμετωπίζουμε μία ομάδα με μεγάλη ιστορία, μία ομάδα ακαδημιών και με ευρωπαϊκές εμπειρίες. Είναι απαιτητικό παιχνίδι, το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, αλλά και με φιλοδοξία, για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Ρεν» είπε αρχικά ο Κόντης.
Για τις νίκες που έχει πετύχει ο ΟΦΗ στην Ευρώπη: «Ο αντίπαλος έχει κάνει καλή ανάλυση της ομάδας μας. Είμαστε μία ομάδα που προερχόμαστε από το 3/3 στην Ευρώπη, είμαι σίγουρος ότι η προσοχή είναι πάνω μας. Παίζουμε με καλή ομάδα στην έδρα της, θα παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, θα βγάλει την ταυτότητά μας. Από την πλευρά μας, με τον ίδιο σεβασμό και προσήλωση να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε από αυτήν την 2η αγωνιστική».
Για την τακτική στο ματς: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει διαφορετική τακτική προσέγγιση. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μία ποδοσφαιρική φιλοσοφία και με αυτή πορευόμαστε. Δεν θα αλλάξουμε πολλά, θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με τις δικές της αρχές. Αντιλαμβανόμαστε ότι παίζουμε με δυνατή ομάδα, περιμένω ότι θα είναι απαιτητικό ματς από πλευράς εντάσεων, γιατί είναι μία ομάδα που παίζει επιθετικά και πρεσάρει ψηλά».
Για το πού θα χτυπήσει ο ΟΦΗ: «Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες, θέλω να πιστεύω ότι τις έχουμε εντοπίσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχουμε την μπάλα με το δικό μας παιχνίδι. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε αύριο».
Για την διακοπή και την ήττα από την ΑΕΚ: «Δεν είμαι τόσο απογοητευμένος. Δεχθήκαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις, δεν κινδυνεύσαμε. Είναι βαρύ και άσχημο το 3-0, αλλά πλέον το ματς με τη Ρεν είναι το δεύτερο μετά την διακοπή. Το κάναμε το πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή που ψαχνόμαστε. Μετά από τρεις εβδομάδες χάνεις τον ρυθμό. Ξεπεράσαμε το σφίξιμο και τώρα έχουμε ένα ματς υψηλών εντάσεων και ενδιαφέροντος, αύριο θα δούμε πόσο μας έχει επηρεάσει η διακοπή».
Οι Κρητικοί άλλωστε ψάχνουν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση μετά το 2-0 επί της Χοφενχάιμ στο Παγκρήτιο.
«Είμαστε μία φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνεις σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς κάθε επόμενο παιχνίδι σαν πρόκληση. Ό,τι κάνεις σε αυτή τη διοργάνωση σε μεγαλώνει, αντιμετωπίζουμε μία ομάδα με μεγάλη ιστορία, μία ομάδα ακαδημιών και με ευρωπαϊκές εμπειρίες. Είναι απαιτητικό παιχνίδι, το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, αλλά και με φιλοδοξία, για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Ρεν» είπε αρχικά ο Κόντης.
Για τις νίκες που έχει πετύχει ο ΟΦΗ στην Ευρώπη: «Ο αντίπαλος έχει κάνει καλή ανάλυση της ομάδας μας. Είμαστε μία ομάδα που προερχόμαστε από το 3/3 στην Ευρώπη, είμαι σίγουρος ότι η προσοχή είναι πάνω μας. Παίζουμε με καλή ομάδα στην έδρα της, θα παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, θα βγάλει την ταυτότητά μας. Από την πλευρά μας, με τον ίδιο σεβασμό και προσήλωση να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε από αυτήν την 2η αγωνιστική».
Για την τακτική στο ματς: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει διαφορετική τακτική προσέγγιση. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μία ποδοσφαιρική φιλοσοφία και με αυτή πορευόμαστε. Δεν θα αλλάξουμε πολλά, θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με τις δικές της αρχές. Αντιλαμβανόμαστε ότι παίζουμε με δυνατή ομάδα, περιμένω ότι θα είναι απαιτητικό ματς από πλευράς εντάσεων, γιατί είναι μία ομάδα που παίζει επιθετικά και πρεσάρει ψηλά».
Για το πού θα χτυπήσει ο ΟΦΗ: «Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες, θέλω να πιστεύω ότι τις έχουμε εντοπίσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχουμε την μπάλα με το δικό μας παιχνίδι. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε αύριο».
Για την διακοπή και την ήττα από την ΑΕΚ: «Δεν είμαι τόσο απογοητευμένος. Δεχθήκαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις, δεν κινδυνεύσαμε. Είναι βαρύ και άσχημο το 3-0, αλλά πλέον το ματς με τη Ρεν είναι το δεύτερο μετά την διακοπή. Το κάναμε το πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή που ψαχνόμαστε. Μετά από τρεις εβδομάδες χάνεις τον ρυθμό. Ξεπεράσαμε το σφίξιμο και τώρα έχουμε ένα ματς υψηλών εντάσεων και ενδιαφέροντος, αύριο θα δούμε πόσο μας έχει επηρεάσει η διακοπή».
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