Ζενεσιό: Ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος σύλλογος της Ελλάδας, σημαντική να πάρουμε τη νίκη

Ο Μπρούνο Ζενεσιό μίλησε για το παιχνίδι της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στους Πειραιώτες

Ο προπονητής της Μαρσέιγ, Μπρούνο Ζενεσιό μίλησε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στάθηκε στη σημασία που έχει για την ομάδα του να πάρει τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση. Για τους Πειραιώτες μίλησε με τα καλύτερα λόγια τονίζοντας πως είναι μία ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές που παραμένει αήττητη για τρία παιχνίδια.



Αναλυτικά ο Μπρούνο Ζενεσιό μίλησε:



Για τον Ολυμπιακό: «Διαθέτουν ορισμένους πολύ καλούς Έλληνες και ξένους παίκτες. Πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο του ελληνικού πρωταθλήματος, συνηθισμένο να αγωνίζεται τακτικά στο Champions League. Είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν από τρία παιχνίδια και έκτοτε παραμένει αήττητη. Πρόκειται για ένα σύνολο που παίζει επιθετικά και με μεγάλη ένταση. Για εμάς, θα είναι καθοριστικής σημασίας να βρούμε ξανά την ποιότητα στο παιχνίδι μας. Για να μπορέσουμε να βγούμε από την πίεση που θα ασκήσουν παίζοντας τη μπάλα, θα πρέπει να είμαστε τεχνικά πάρα πολύ καλοί».



Για την ενδεκάδα: «Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν συμμετέχουμε σε πολλές διοργανώσεις , όπως το αν θα προχωρήσουμε σε ροτέισον ή όχι: η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση, η κατάσταση των παικτών που επανέρχονται από μικροτραυματισμούς, οι συνθήκες του αγώνα... Αύριο, πολλοί από τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στην Τρουά θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα».



Για τις απουσίες: «Δύο παίκτες θα απουσιάζουν από τον αυριανό αγώνα. Ο Ντέρεκ και ο Πιέρ, ο οποίος παρουσιάζει βελτίωση και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι».



Για την επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Το πάθος είναι πάντα παρόν στον σύλλογό μας. Το νιώθουμε τις ημέρες των αγώνων. Όταν παίζεις στην Τρουά και έχεις την αίσθηση ότι παίζεις εντός έδρας, αυτό λέει πολλά. Το βιώνουμε καθημερινά και αυτό θα πρέπει να αποτελεί επιπλέον δύναμη. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για παγίδα για την πορεία στο πρωτάθλημα. Γίνεται πολύς λόγος για το βεβαρημένο πρόγραμμα και την κόπωση που μπορεί να συσσωρευτεί. Αυτό ισχύει, αλλά η συμμετοχή στην Ευρώπη μπορεί επίσης να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση ενόψει πρωταθλήματος, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά. Υπάρχουν δύο σύλλογοι -η Λιλ και η Ρεν- όπου καταγράψαμε αήττητα σερί ενώ αγωνιζόμασταν παράλληλα στην Ευρώπη. Φυσικά, η κόπωση μπορεί να κάνει την εμφάνισή της, αλλά αν η δυναμική είναι θετική, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία πράγματα».



Για τον Παϊσάο: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μαζί του. Υπάρχει πάντα εξήγηση για όλα. Όπως γνωρίζετε, ο Ιγκόρ θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε φύγει για τη Σάντερλαντ· αυτό δεν συνέβη για διάφορους λόγους. Ίσως δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως την απογοήτευση εκείνης της υπόθεσης. Γίνεται πολύς λόγος για τη συνεισφορά του στην επίθεση, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει πλέον τα ίδια επιθετικά νούμερα με παλαιότερα. Ωστόσο, το επίπεδο της αφοσίωσής του παραμένει αμετάβλητο: επιστρέφει στην άμυνα και βοηθάει το αριστερό μπακ. Διέρχεται μια φάση αμφισβήτησης του εαυτού του και εναπόκειται σε εμάς να του δείξουμε ότι τον εμπιστευόμαστε. Αυτές είναι οι στιγμές που χρειάζεται τη στήριξη και τη βοήθειά μας για να ξαναβρεί τον επιθετικό του ρυθμό. Γνωρίζει ότι μπορεί να βασίζεται σε εμάς. Μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά , αρκεί μια σπίθα, ένα γκολ. Για τους επιθετικούς, η αυτοπεποίθηση παίζει καθοριστικό ρόλο».



Για τη θέση του Γουέα: «Είναι κάτι που συζητάμε με το προπονητικό επιτελείο· γι' αυτό τον χρησιμοποιήσαμε σε αυτή τη θέση απέναντι στη Μονπελιέ. Χρειαζόμαστε παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν σε πολλές θέσεις, καθώς το ρόστερ μας είναι αριθμητικά περιορισμένο. Είναι μία από τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, ο Μπεζαχάφ έστειλε το δικό του μήνυμα την Κυριακή στον αγώνα με την Τρουά».



Για την παρουσία νεαρών παικτών στο ρόστερ: «Μπορούν να φέρουν μια αίσθηση ανεμελιάς με τη θετική έννοια της λέξης. Πιστεύω ότι πρέπει πάντα να βρίσκουμε μια ισορροπία. Χρειαζόμαστε συνέχεια, αλλά πρέπει επίσης να τους αξιολογούμε σε βάθος χρόνου και σε αρκετά παιχνίδια, να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν συγκεντρωμένοι στο γήπεδο και να φροντίζουμε ώστε να μην επηρεάζονται υπερβολικά ή να μην αποσπάται η προσοχή τους από όσα λέγονται γύρω τους. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα μεγεθύνονται, είτε θετικά είτε αρνητικά. Πρέπει να είναι σε θέση να παίρνουν αποστάσεις από όλα αυτά».



Για τη διαχείριση του ρόστερ: «Μερικές φορές έχεις ένα όραμα μεσοπρόθεσμης προοπτικής, αλλά τα γεγονότα, όπως οι τραυματισμοί, σε αναγκάζουν να κάνεις κάτι διαφορετικό. Μου αρέσει να έχω ένα μεσοπρόθεσμο πλάνο, προσεγγίζοντας παράλληλα κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Παρακολουθώ στενά τι συμβαίνει στις προπονήσεις και στους αγώνες, καθώς και τη συμπεριφορά των παικτών. Έτσι διαμορφώνουμε και τις ομάδες μας για το επερχόμενο αγωνιστικό πρόγραμμα: πέντε παιχνίδια σε 15 ημέρες».



Για τη διαχείριση των Μπεζαχάφ και Καμισοκό: «Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ανάλογα με τη θέση, τις ανάγκες της ομάδας και τα δεδομένα - καθώς και με το τι συνέβη στην Τρουά. Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες που τους περιβάλλουν, τους εφιστούμε την προσοχή. Πρέπει να αποδέχονται τον έπαινο, αλλά και να παραμένουν συγκεντρωμένοι και να ακούν όσα τους λέμε».



Για τον Άνχελ Γκόμες: «Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις του από την αρχή της σεζόν, παρόλο που τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα στο ματς με την Τρουά. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχαμε μεγάλο έλεγχο στο μισό του αντιπάλου. Δουλεύει πολύ σκληρά, μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις και αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα μας. Τον γνωρίζω καλά· είναι σε θέση να παίξει και πιο πίσω».



Για τις προσδοκίες του ενόψει του αυριανού αγώνα: «Στόχος μου είναι να πετύχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Θέλω να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα στο παιχνίδι μας και να αναλάβουμε περισσότερες πρωτοβουλίες. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ διστακτικοί στο πρώτο ημίχρονο με την Τρουά. Θα ήθελα να πάρουμε το αποτέλεσμα, ανακτώντας παράλληλα την ποιότητα παιχνιδιού που είχαμε δείξει νωρίτερα στη σεζόν όπως για παράδειγμα απέναντι στην Παρί ή τη Ρεν. Αυτό είναι που χρειάζεται για να αποκτήσουμε σταθερότητα».



Για τη σημασία του αγώνα με τη Μαρσέιγ: «Ο αυριανός αγώνας πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για να συγκεντρώσουμε βαθμούς στη διοργάνωση, καθώς χάσαμε ήδη κάποιους στο πρώτο παιχνίδι. Μια νίκη και μια καλή εμφάνιση θα μας επιτρέψουν να προετοιμαστούμε καλύτερα και να πάμε στον αγώνα της Κυριακής με την Ανζέ με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό τουλάχιστον με βάση τα τωρινά δεδομένα. Πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα αύριο, ώστε να χτίσουμε αυτοπεποίθηση και να προσεγγίσουμε το ματς της Κυριακής στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».



Για τους εκτελεστές των πέναλτι: «Οι Γκουιρί και Παϊσάο ήταν οι ορισμένοι εκτελεστές. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή είχαν ήδη αντικατασταθεί. Είναι ευθύνη των παικτών που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο να αποφασίσουν μεταξύ τους. Νομίζω ότι ο Ιμάντ έχει ευστοχήσει στα 17 από τα 18 πέναλτι και ήθελε πολύ να το εκτελέσει για να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της OM. Όχι δεν πρόκειται να πάρει τη θέση του Γκουιρί στην ιεραρχία θα διατηρήσουμε τα πράγματα ως έχουν».



Αμπντελί: Μας ενδιαφέρει να πάρουμε τη νίκη



Ο Ιμάντ Αμπντελί εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Μαρσέιγ στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως την ομάδα του την ενδιαφέρει να πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.



Αναλυτικά ο Ιμάντ Αμπντελί μίλησε



Για το γκολ-πέναλτι κόντρα στην Τρουά: «Ήταν το πρώτο μου γκολ για τη Μαρσέιγ, οπότε ήμουν πολύ χαρούμενος».



Για την εξέλιξή του στην Μαρσέιγ: «Πέρυσι δυσκολεύτηκα. Ίσως πίεζα τον εαυτό μου, επειδή όλοι ξέρουν ότι αγαπώ τη Μαρσέιγ. Ο προπονητής με έχει απελευθερώσει λίγο· είμαι διαφορετικός παίκτης, ας πούμε. Μιλήσαμε και μου έδωσε ελευθερία κινήσεων στο γήπεδο - προσπαθώ να το δείχνω αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο».



Για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε πιο επιθετικό ρόλο: «Οποιαδήποτε θέση κι αν είναι, δεν με πειράζει. Ο προπονητής αποφασίζει. Αν με βάλει ακραίο αμυντικό, θα παίξω εκεί. Δεν με νοιάζει πού παίζω, απλώς προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό».



Για τη διαφορά μεταξύ της Ligue 1 και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων: «Τα παιχνίδια στην Ευρώπη έχουν μεγαλύτερη ένταση· πρόκειται για μεγάλες ομάδες. Εναπόκειται σε εμάς αύριο να βγάλουμε την απαραίτητη ένταση για να κερδίσουμε το παιχνίδι».



Για το αν υπάρχει εκνευρισμός που αγωνίζεται σε έναν σύλλογο που δεν διαθέτει απαραίτητα τους πόρους για να φτάσει μακριά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Δεν υπάρχει εκνευρισμός. Όταν είσαι στην ομάδα, γνωρίζεις την ποιότητα που διαθέτουμε και ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους αντιπάλους. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κερδίσουμε αύριο».



Για τη φυσική του κατάσταση και τη σειρά των συναντήσεων: «Νιώθω έτοιμος, καλά. Τρόμαξα λίγο με τον αστράγαλό μου με την επιλογή. Όλη η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε.»



Για την Αλγερία: «Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην επιλογή. Είναι μεγάλη περηφάνια να παίζεις για τη χώρα σου. Ελπίζω ότι τον Νοέμβριο, θα κερδίσουμε τους δύο αγώνες μας.»



Για το μήνυμα στους οπαδούς της Μαρσέιγ: «Κάθε Σαββατοκύριακο όταν είμαστε στο Velodrome είναι εκεί και ειλικρινά, δεν έχω τίποτα να πω γιατί αυτό που βλέπουμε είναι όμορφο. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, είναι πίσω μας. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τους τρεις βαθμούς για αυτούς.»



Για τις αναμνήσεις του με την Μαρσέιγ: «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο τελικός κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ακόμα κι αν χάσαμε με βαρύ σκορ, ήταν ένα μεγάλο έπος. Γιατί να μην πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη».