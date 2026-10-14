Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«Κατάληψη» στο κέντρο του Λονδίνου από τους οπαδούς της ΑΕΚ, βίντεο
«Κατάληψη» στο κέντρο του Λονδίνου από τους οπαδούς της ΑΕΚ, βίντεο
Οι φίλοι της Ένωσης έχουν δώσει το δικό τους χρώμα στην πρωτεύουσα της Αγγλίας
Στην πλατεία Πικαντίλι στο κέντρο του Λονδίνου έχουν ξεκινήσει τα συνθήματα με τους οπαδούς της ΑΕΚ να συγκεντρώνονται πριν ξεκινήσουν για το Στάμφορντ Μπριτζ.
Κιτρινόμαυρη... κατάληψη στο Λονδίνο ετοιμάζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ καθώς περίπου 10.000 φίλοι της Ένωσης θα βρίσκονται απόψε στο Στάμφορντ Μπριτζ για το ματς με τη Σαχτάρ.
Ήδη το κέντρο του Λονδίνου αρχίσει να αποκτά κιτρινόμαυρο χρώμα, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να συγκεντρώνονται στην πλατεία Πικαντίλι.
Από εκεί θα ξεκινήσουν για το Στάμφορντ Μπριτζ με τους οπαδούς της ΑΕΚ να έχουν αρχίσει να... ζεσταίνονται με συνθήματα.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
πηγή: gazzetta.gr
Κιτρινόμαυρη... κατάληψη στο Λονδίνο ετοιμάζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ καθώς περίπου 10.000 φίλοι της Ένωσης θα βρίσκονται απόψε στο Στάμφορντ Μπριτζ για το ματς με τη Σαχτάρ.
Ήδη το κέντρο του Λονδίνου αρχίσει να αποκτά κιτρινόμαυρο χρώμα, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να συγκεντρώνονται στην πλατεία Πικαντίλι.
Από εκεί θα ξεκινήσουν για το Στάμφορντ Μπριτζ με τους οπαδούς της ΑΕΚ να έχουν αρχίσει να... ζεσταίνονται με συνθήματα.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
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πηγή: gazzetta.gr
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