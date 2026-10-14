Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Άρσεναλ: Από το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο του Αρτέτα, στις περικοπές προσωπικού
Η Άρσεναλ επιβραβεύει τον Μικέλ Αρτέτα για τη δουλειά του με ένα νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον σύλλογο μέχρι το 2030, ωστόσο, την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές στο ανθρώπινο δυναμικό της
Ο Ισπανός τεχνικός έχει καταφέρει να επαναφέρει τους «κανονιέρηδες» στην κορυφή της Premier League, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 22 ετών, και αποτελεί πλέον τον βασικό άνθρωπο πίσω από το αγωνιστικό πρότζεκτ της ομάδας. Η νέα συμφωνία του, η οποία φέρεται να του αποφέρει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διοίκησης στο πρόσωπό του.
Arsenal have told staff that redundancies at the club are being planned. The club told staff the intention is to make 60 positions redundant in a bid to make significant savings, with cuts set to be across a number of departments. The club’s coaching staff will be among the areas unaffected by the cuts, along with the performance backroom staff for the men’s and women’s team, the club’s community operation, the Arsenal Foundation, security staff and staff dedicated to the women’s team. A consultation is under way and the decision could yet be subject to change. More from @Dan_Sheldon_ & @gunnerblog https://t.co/2mZPCnyPYj— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 14, 2026
Την ώρα, όμως, που ο Αρτέτα εξασφαλίζει τη συνέχειά του στον πάγκο της Άρσεναλ, η διοίκηση του συλλόγου ενημέρωσε το προσωπικό ότι επίκεινται αλλαγές στην οργανωτική δομή, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην απώλεια περίπου 60 θέσεων εργασίας.
Στόχος της απόφασης είναι ο περιορισμός των εξόδων και η εξοικονόμηση χρημάτων, με τις περικοπές να αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό του συλλόγου. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι προπονητές που εργάζονται στα ανδρικά και γυναικεία ποδοσφαιρικά τμήματα.
Arsenal, the Premier League champions, announce redundancies just a week after manager Mikel Arteta signed a £20m-a-year deal. Read the exclusive from @SamWallaceTel and @SamJDean ⬇️ https://t.co/VchmbouXnz https://t.co/fi4kpu0qrB— Telegraph Football (@TeleFootball) October 14, 2026
Μάλιστα, η Άρσεναλ έχει αποφασίσει να διατηρήσει ανέπαφο και το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με την ομάδα γυναικών, διασφαλίζοντας ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος.
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