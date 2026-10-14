Άρσεναλ: Από το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο του Αρτέτα, στις περικοπές προσωπικού
SPORTS
Άρσεναλ περικοπές Μικέλ Αρτέτα Premier League

Άρσεναλ: Από το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο του Αρτέτα, στις περικοπές προσωπικού

Η Άρσεναλ επιβραβεύει τον Μικέλ Αρτέτα για τη δουλειά του με ένα νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον σύλλογο μέχρι το 2030, ωστόσο, την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές στο ανθρώπινο δυναμικό της

Άρσεναλ: Από το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο του Αρτέτα, στις περικοπές προσωπικού

Ο Ισπανός τεχνικός έχει καταφέρει να επαναφέρει τους «κανονιέρηδες» στην κορυφή της Premier League, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 22 ετών, και αποτελεί πλέον τον βασικό άνθρωπο πίσω από το αγωνιστικό πρότζεκτ της ομάδας. Η νέα συμφωνία του, η οποία φέρεται να του αποφέρει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διοίκησης στο πρόσωπό του.



Την ώρα, όμως, που ο Αρτέτα εξασφαλίζει τη συνέχειά του στον πάγκο της Άρσεναλ, η διοίκηση του συλλόγου ενημέρωσε το προσωπικό ότι επίκεινται αλλαγές στην οργανωτική δομή, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην απώλεια περίπου 60 θέσεων εργασίας.

Στόχος της απόφασης είναι ο περιορισμός των εξόδων και η εξοικονόμηση χρημάτων, με τις περικοπές να αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό του συλλόγου. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι προπονητές που εργάζονται στα ανδρικά και γυναικεία ποδοσφαιρικά τμήματα.



Κλείσιμο
Μάλιστα, η Άρσεναλ έχει αποφασίσει να διατηρήσει ανέπαφο και το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με την ομάδα γυναικών, διασφαλίζοντας ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης