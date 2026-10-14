Άρσεναλ: Από το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο του Αρτέτα, στις περικοπές προσωπικού

Η Άρσεναλ επιβραβεύει τον Μικέλ Αρτέτα για τη δουλειά του με ένα νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον σύλλογο μέχρι το 2030, ωστόσο, την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές στο ανθρώπινο δυναμικό της