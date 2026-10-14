Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Shanghai Masters: Ήττα του Τσιτσιπά από τον Μεντβέντεφ στη φάση των «16», βίντεο
Shanghai Masters: Ήττα του Τσιτσιπά από τον Μεντβέντεφ στη φάση των «16», βίντεο
Ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε τον αποκλεισμό από τον Ρώσο με 6-4, 7-5 και αποχαιρέτησε το τουρνουά της Σανγκάης
Στη φάση των «16» σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά Masters της Σανγκάης. Ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο. 6 στον κόσμο, αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Έλληνα τενίστα, καθώς τον νίκησε με 6-4, 7-5 και πέρασε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει, είτε τον Αμερικανό Τόμι Πολ, είτε τον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς.
Ο Ρώσος ήταν σαφώς ανώτερος στο ξεκίνημα, κρατώντας πολύ άνετα το σερβίς του και φτάνοντας συνολικά σε έξι break points (σε τέσσερα διαφορετικά γκέιμ). Κατάφερε να εκμεταλλευθεί μόνο ένα από αυτά, στο 3ο γκέιμ, αλλά αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ με 6-4.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Flawless ✨ Medvedev rolls through a 6-4 opening set over Tsitsipas! #RolexShanghaiMasters https://t.co/h0oHdatdE7— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 14, 2026
Ο Ρώσος ήταν σαφώς ανώτερος στο ξεκίνημα, κρατώντας πολύ άνετα το σερβίς του και φτάνοντας συνολικά σε έξι break points (σε τέσσερα διαφορετικά γκέιμ). Κατάφερε να εκμεταλλευθεί μόνο ένα από αυτά, στο 3ο γκέιμ, αλλά αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ με 6-4.
Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς βελτίωσε αισθητά το δικό του σερβίς και ισορρόπησε το παιχνίδι, χωρίς όμως να απειλεί με break. Στο 10ο γκέιμ ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να ισοφαρίσει από 40-15, αλλά ο Μεντβέντεφ κέρδισε τους επόμενους δύο πόντους, ισοφάρισε 5-5 και αμέσως μετά έκανε break (χωρίς να χάσει ούτε πόντο μάλιστα) και τελείωσε το σετ και το ματς.
Fourth Shanghai QF 😳 @DaniilMedwed defeats Tsitsipas 6-4 7-5 and secures a last-8 spot! #RolexShanghaiMasters https://t.co/z5g3TmrXFj— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 14, 2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα