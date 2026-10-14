The Basketball Show: Η μεγαλειώδης ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια και η εμφατική νίκη του ΠΑΟ στο Βελιγράδι, με καλεσμένο τον Γιώργο Καράγκουτη
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός The Basketball Show

The Basketball Show: Η μεγαλειώδης ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια και η εμφατική νίκη του ΠΑΟ στο Βελιγράδι, με καλεσμένο τον Γιώργο Καράγκουτη

Διπλή αγωνιστική υποχρέωση στην εβδομάδα για τις ομάδες της Euroleague, διπλό «Τhe Basketball Show», με εκπομπή τόσο την Τετάρτη (15:00 - 17:00), όσο και την Παρασκευή.

Ανατροπή - έπος στην Βαλένθια, ασταμάτητος ο Παναθηναϊκός - «The Basketball Show» by allwyn
The Basketball Show: Η μεγαλειώδης ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια και η εμφατική νίκη του ΠΑΟ στο Βελιγράδι, με καλεσμένο τον Γιώργο Καράγκουτη
UPD:
Θρίαμβος των ελληνικών ομάδων στη Euroleague το βράδυ της Τρίτης, με τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος Ολυμπιακό να επικρατεί στην Ισπανία της Βαλένθια με επική ανατροπή και τον Κυπελλούχο Ελλάδος Παναθηναϊκό να κερδίζει με άνεση στο Βελιγράδι την Παρτίζαν, με τους Σέρβους οπαδούς να δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα αποθεώνοντας τον τεχνικό του «τριφυλλιού», Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν όλα τα αποτελέσματα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο πρώην διεθνής φόργουορντ, Γιώργος Καράγκουτης.
UPD:

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