Ο Γιαμάλ πήρε την εκδίκησή του από τον Λεμινά: «Με ξέρει τώρα;», βίντεο

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Η ατάκα ήταν ξεκάθαρη αναφορά στα λόγια του Λεμινά και έδωσε νέα διάσταση σε μια ιστορία που είχε ξεκινήσει μήνες πριν. Ο Γιαμάλ επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ και αυτοπεποίθηση, αφήνοντας την εμφάνισή του να αποτελέσει το καλύτερο επιχείρημα.Στο παιχνίδι μπήκε και ο Ραφίνια, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του συμπαίκτη του με μια εξίσου χαρακτηριστική ατάκα: «Νομίζω ότι τώρα σε ξέρει».