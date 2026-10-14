Ο Γιαμάλ πήρε την εκδίκησή του από τον Λεμινά: «Με ξέρει τώρα;», βίντεο
Ο Γιαμάλ πήρε την εκδίκησή του από τον Λεμινά: «Με ξέρει τώρα;», βίντεο
Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε την πιο ηχηρή απάντηση στον Μάριο Λεμινά, στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με αντίπαλο τη Γαλατασαράι
Στο ποδόσφαιρο, ορισμένες απαντήσεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αρκούν μερικές στιγμές μαγείας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μια ατάκα την κατάλληλη στιγμή. Αυτό ακριβώς έκανε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος φρόντισε να θυμίσει στον Μάριο Λεμινά ποιος είναι, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Η Μπαρτσελόνα πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Γαλατασαράι, επικρατώντας με 4-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Γιαμάλ πρωταγωνίστησε στο δεύτερο ημίχρονο, μοιράζοντας δύο ασίστ μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά και προσφέροντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αναμέτρησης με μια ασίστ με ραμπόνα.
Πέρα, όμως, από το αγωνιστικό σκέλος, η εμφάνισή του είχε και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς συνδέθηκε με μια δήλωση του Λεμινά που είχε προκαλέσει συζητήσεις μήνες νωρίτερα.
Η ιστορία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Μάριο Λεμινά είχε προκαλέσει αντιδράσεις με μια ατάκα που έγινε viral. Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στον συμπαίκτη του, Λερόι Σανέ, και τον Λαμίν Γιαμάλ, ο Γκαμπονέζος μέσος είχε απαντήσει πως γνώριζε τον Σανέ, αλλά όχι τον νεαρό Ισπανό.
Η συγκεκριμένη δήλωση επανήλθε στο προσκήνιο λίγο πριν από την αναμέτρηση της Γαλατασαράι με την Μπαρτσελόνα, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εμφάνιση του 19χρονου εξτρέμ.
Ο Γιαμάλ δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει με δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Προτίμησε να αφήσει την απόδοσή του να μιλήσει για εκείνον, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα απολαυστικό φινάλε και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Στο δεύτερο μέρος, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, μοίρασε δύο ασίστ, με τη δεύτερη να ξεχωρίζει χάρη στην εντυπωσιακή εκτέλεση με ραμπόνα.
Η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης, με τον Γιαμάλ να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει όχι μόνο εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, αλλά και την ικανότητα να προσφέρει στιγμές θεάματος.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιαμάλ πέρασε στην αντεπίθεση και στα social media. Ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram επτά φωτογραφίες και ένα βίντεο με τη ραμπόνα, συνοδεύοντάς τα με μια σύντομη αλλά γεμάτη νόημα ερώτηση: «Με ξέρει τώρα;»
Η Μπαρτσελόνα πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Γαλατασαράι, επικρατώντας με 4-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Γιαμάλ πρωταγωνίστησε στο δεύτερο ημίχρονο, μοιράζοντας δύο ασίστ μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά και προσφέροντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αναμέτρησης με μια ασίστ με ραμπόνα.
Πέρα, όμως, από το αγωνιστικό σκέλος, η εμφάνισή του είχε και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς συνδέθηκε με μια δήλωση του Λεμινά που είχε προκαλέσει συζητήσεις μήνες νωρίτερα.
Sane ou Yamal ? 🗣️ Mario Lemina : Qui est Yamal ? Je connais Sane, je ne connais pas Yamal. https://t.co/uoEUK0xKmU— Blaugranation (@Blaugranation_) October 12, 2026
Η ιστορία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Μάριο Λεμινά είχε προκαλέσει αντιδράσεις με μια ατάκα που έγινε viral. Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στον συμπαίκτη του, Λερόι Σανέ, και τον Λαμίν Γιαμάλ, ο Γκαμπονέζος μέσος είχε απαντήσει πως γνώριζε τον Σανέ, αλλά όχι τον νεαρό Ισπανό.
Η συγκεκριμένη δήλωση επανήλθε στο προσκήνιο λίγο πριν από την αναμέτρηση της Γαλατασαράι με την Μπαρτσελόνα, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εμφάνιση του 19χρονου εξτρέμ.
Ο Γιαμάλ δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει με δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Προτίμησε να αφήσει την απόδοσή του να μιλήσει για εκείνον, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα απολαυστικό φινάλε και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Στο δεύτερο μέρος, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, μοίρασε δύο ασίστ, με τη δεύτερη να ξεχωρίζει χάρη στην εντυπωσιακή εκτέλεση με ραμπόνα.
Η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης, με τον Γιαμάλ να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει όχι μόνο εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, αλλά και την ικανότητα να προσφέρει στιγμές θεάματος.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιαμάλ πέρασε στην αντεπίθεση και στα social media. Ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram επτά φωτογραφίες και ένα βίντεο με τη ραμπόνα, συνοδεύοντάς τα με μια σύντομη αλλά γεμάτη νόημα ερώτηση: «Με ξέρει τώρα;»
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Η ατάκα ήταν ξεκάθαρη αναφορά στα λόγια του Λεμινά και έδωσε νέα διάσταση σε μια ιστορία που είχε ξεκινήσει μήνες πριν. Ο Γιαμάλ επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ και αυτοπεποίθηση, αφήνοντας την εμφάνισή του να αποτελέσει το καλύτερο επιχείρημα.
Στο παιχνίδι μπήκε και ο Ραφίνια, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του συμπαίκτη του με μια εξίσου χαρακτηριστική ατάκα: «Νομίζω ότι τώρα σε ξέρει».
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