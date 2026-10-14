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Ο Μουρίνιο μπλοκάρει την αποχώρηση του Έντρικ: «Θα πετύχει στη Ρεάλ Μαδρίτης»
Ο Μουρίνιο μπλοκάρει την αποχώρηση του Έντρικ: «Θα πετύχει στη Ρεάλ Μαδρίτης»
Ο Πορτογάλος προπονητής έβαλε τέλος στα σενάρια αποχώρησης του νεαρού Βραζιλιάνου από τη Μαδρίτη
Ο Έντρικ αναζητά περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ωστόσο ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν δείχνει διατεθειμένος να επιτρέψει την αποχώρησή του, ξεκαθαρίζοντας πως υπολογίζει κανονικά στον νεαρό Βραζιλιάνο επιθετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
Το μέλλον του Έντρικ στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στο επίκεντρο, με τον 20χρονο φορ να επιθυμεί να βρει μια ομάδα όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η προοπτική ενός νέου δανεισμού έχει επανέλθει στο προσκήνιο, όμως ο Μουρίνιο έσπευσε να βάλει φρένο στα σχετικά σενάρια, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή.
«Ο Έντρικ δεν χρειάζεται να πάει κάπου δανεικός. Θα κάνει σπουδαία πράγματα και θα πετύχει στη Μαδρίτη. Έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό και σύντομα θα παίξει. Τον υπολογίζω κανονικά για το υπόλοιπο της σεζόν και σύντομα θα πάρει τις ευκαιρίες του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.
Η προηγούμενη παρουσία του Έντρικ στη Λιόν είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια της καριέρας του. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μετακόμισε στη γαλλική ομάδα τον Ιανουάριο, με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ, και κατάφερε να αναδείξει τις επιθετικές του αρετές.
Σε 19 συμμετοχές με τη φανέλα των «λιονέ», ο νεαρός φορ σημείωσε οκτώ γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, επιδόσεις που επιβεβαίωσαν την ικανότητά του να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.
Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με ομάδες της Premier League να εξετάζουν την περίπτωσή του. Ανάμεσα στους συλλόγους που φέρονται να ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του βρίσκονταν η Τσέλσι και η Άρσεναλ, οι οποίες αναζητούσαν την προοπτική του δανεισμού του.
Παρά το ενδιαφέρον, ο Έντρικ παρέμεινε στη Μαδρίτη, με τον εκπρόσωπό του, Τιάγκο Φρέιτας, να συμμετέχει στις συζητήσεις για το επόμενο βήμα της καριέρας του.
Το μέλλον του Έντρικ στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στο επίκεντρο, με τον 20χρονο φορ να επιθυμεί να βρει μια ομάδα όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η προοπτική ενός νέου δανεισμού έχει επανέλθει στο προσκήνιο, όμως ο Μουρίνιο έσπευσε να βάλει φρένο στα σχετικά σενάρια, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή.
«Ο Έντρικ δεν χρειάζεται να πάει κάπου δανεικός. Θα κάνει σπουδαία πράγματα και θα πετύχει στη Μαδρίτη. Έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό και σύντομα θα παίξει. Τον υπολογίζω κανονικά για το υπόλοιπο της σεζόν και σύντομα θα πάρει τις ευκαιρίες του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.
Η προηγούμενη παρουσία του Έντρικ στη Λιόν είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια της καριέρας του. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μετακόμισε στη γαλλική ομάδα τον Ιανουάριο, με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ, και κατάφερε να αναδείξει τις επιθετικές του αρετές.
Σε 19 συμμετοχές με τη φανέλα των «λιονέ», ο νεαρός φορ σημείωσε οκτώ γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, επιδόσεις που επιβεβαίωσαν την ικανότητά του να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.
Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με ομάδες της Premier League να εξετάζουν την περίπτωσή του. Ανάμεσα στους συλλόγους που φέρονται να ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του βρίσκονταν η Τσέλσι και η Άρσεναλ, οι οποίες αναζητούσαν την προοπτική του δανεισμού του.
Παρά το ενδιαφέρον, ο Έντρικ παρέμεινε στη Μαδρίτη, με τον εκπρόσωπό του, Τιάγκο Φρέιτας, να συμμετέχει στις συζητήσεις για το επόμενο βήμα της καριέρας του.
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