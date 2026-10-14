Βινίσιους και άλλοι: Οι περιπτώσεις με τραβήγματα μαλλιών που προκάλεσαν αντιδράσεις, βίντεο

Los tirones de pelo, después de aterrizar en Segunda, llegan a Primera Mojica pellizca a Brugué, este le pega un guantazo sin mirar y los dos ven la tarjeta roja previa revisión de VAR https://t.co/sdoaf79TkP — BeSoccer (@besoccer_ES) May 17, 2026

👀 Y de ésto hoy no se va a hablar o que. Dimitrievski le tira del pelo a Vinicius JR y acaba siendo expulsado el jugador del Real Madrid. HAY QUE IRSE DE ESTA LIGA POR DIOS, me harían muy feliz. 🤞🏽 #RealMadridVillarreal https://t.co/gEimvlrDn2 — Pole (@Sr_Pole) October 10, 2026

FA charges Robert Huth, Marouane Fellaini with violent conduct https://t.co/TjM5MsYBuP https://t.co/NRBQlwA5uJ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 3, 2016

Marouane Fellaini so desperate for some of his own hair back he's trying to steal it off Matteo Guendouzi 😂 #MUNARS https://t.co/DgsFhTT9rr — The Sun Dream Team (@dreamteamfc) December 5, 2018

Lisandro Martinez has been DISMISSED at Old Trafford. Red card for pulling the hair of Dominic Calvert-Lewin. Manchester United are down to 10 men. 🟥 https://t.co/b5jxP0SdoM — RazedFootball (@RazedFootball) April 13, 2026

Este tirón de pelo de Ceballos a Gavi no fue expulsión y también había VAR, están estos macarras para quejarse. https://t.co/DB7zhDJqcN — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) October 10, 2026

⚽️ Insólito momento en la Concacaf Nations League: dos futbolistas de Antigua y Barbuda terminan expulsados por jalar el cabello de un rival de Anguila. El mediocampista Aedan Scipio ingresó al terreno de juego en el minuto 68 portando sus características rastas de más de 1.5 metros de longitud. En un lapso de poco más de 20 minutos, los jugadores rivales Keon Greene (72') y Shalon Knight (93') recibieron tarjeta roja directa tras tironear de la cabellera de Scipio en plena disputa del balón. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

Σε αγώνα της προτελευταίας αγωνιστικής της προηγούμενης σεζόν, ο Κολομβιανός ακραίος αμυντικός Μοχίκα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφού το VAR έδειξε ότι είχε τραβήξει τα μαλλιά του Μπρουγκέ, ο οποίος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.Η φάση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ομάδα του Μοχίκα έδινε μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία. Το περιστατικό χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα αυστηρής εφαρμογής των κανονισμών, σε αντίθεση με άλλες ανάλογες φάσεις που είχαν τιμωρηθεί ηπιότερα.Σε αγώνα στο Μεστάγια, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης κατήγγειλε ότι ο τερματοφύλακας Ντιμιτριέφσκι τού είχε τραβήξει τα μαλλιά.Η φάση δεν εξετάστηκε από το VAR και ο τερματοφύλακας δεν αντιμετώπισε πειθαρχικές συνέπειες. Κατά ειρωνικό τρόπο, ο παίκτης που τελικά αποβλήθηκε στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν ο ίδιος ο Βινίσιους.Σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λέστερ στο Ολντ Τράφορντ, ο αμυντικός της Λέστερ Ρόμπερτ Χουτ τράβηξε επανειλημμένα τα μαλλιά του Μαρουάν Φελαϊνί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ.Ο διαιτητής δεν τιμώρησε τη φάση εκείνη τη στιγμή, αλλά τα τηλεοπτικά πλάνα προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέτασε εκ των υστέρων το βίντεο και κατηγόρησε και τους δύο παίκτες για βίαιη συμπεριφορά, καθώς ο Φελαϊνί απάντησε με αγκωνιά.Τελικά, και οι δύο τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών. Η υπόθεση έγινε ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα τιμωρίας ποδοσφαιριστών μετά τον αγώνα, βάσει τηλεοπτικών εικόνων.Δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Φελαϊνί πρωταγωνίστησε σε παρόμοιο περιστατικό. Σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ, ο Βέλγος μέσος σταμάτησε την προσπάθεια του νεαρού Ματέο Γκεντουζί τραβώντας τον από τα μακριά μαλλιά, αφού ο Γάλλος είχε καταφέρει να τον προσπεράσει.Η εικόνα έγινε viral και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διαιτητής καταλόγισε φάουλ, αλλά δεν επιβλήθηκε πρόσθετη τιμωρία στον Φελαϊνί μετά τον αγώνα. Αυτό προκάλεσε συζητήσεις για τη διαφορετική μεταχείριση σε σύγκριση με την υπόθεση Χουτ–Φελαϊνί του 2016.Τον Απρίλιο του 2026, ο Αργεντινός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λισάντρο Μαρτίνες, αποβλήθηκε σε αγώνα με τη Λιντς Γιουνάιτεντ, έπειτα από παρέμβαση του VAR.Οι εικόνες έδειξαν ότι είχε τραβήξει τα μαλλιά του Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν κατά τη διάρκεια εναέριας μονομαχίας. Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση στην οθόνη και έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά.Η απόφαση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στην Αγγλία. Ωστόσο, διαιτητικά όργανα και αναλυτές υπενθύμισαν ότι η Premier League είχε υιοθετήσει αυστηρότερη προσέγγιση απέναντι στα τραβήγματα μαλλιών, θεωρώντας ότι μπορούν να δικαιολογήσουν αποβολή. Ο Μαρτίνες τιμωρήθηκε στη συνέχεια με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2023, στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν το αποτέλεσμα είχε ήδη διαμορφωθεί υπέρ των Καταλανών, ο Ντάνι Σεμπάγιος πλησίασε τον Γκάβι και τον τράβηξε από τα μαλλιά μετά τη διακοπή του παιχνιδιού για φάουλ. Ο μέσος της Μπαρτσελόνα αντέδρασε αμέσως σπρώχνοντάς τον.Ο διαιτητής Ρικάρντο ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα δεν αντιλήφθηκε την ενέργεια τη στιγμή που συνέβη, ενώ το VAR δεν παρενέβη. Ως αποτέλεσμα, το περιστατικό δεν τιμωρήθηκε, παρά τη σοβαρότητά του.Ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Ανγκουίλα, Αϊντεν Σκίπιο, έγινε γνωστός διεθνώς έπειτα από ένα ασυνήθιστο περιστατικό. Μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών, δύο αντίπαλοι αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη κάρτα αφού του τράβηξαν τα μαλλιά.Το περιστατικό έγινε viral, καθώς δύο παρόμοιες ενέργειες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα οδήγησαν σε αποβολές και έφεραν ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αυστηρότητα των κανονισμών.