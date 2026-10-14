Βινίσιους και άλλοι: Οι περιπτώσεις με τραβήγματα μαλλιών που προκάλεσαν αντιδράσεις, βίντεο
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Βινίσιους Τζούνιορ

Βινίσιους και άλλοι: Οι περιπτώσεις με τραβήγματα μαλλιών που προκάλεσαν αντιδράσεις, βίντεο

Η αποβολή του Βινίσιους για τράβηγμα μαλλιών επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις πιο αμφιλεγόμενες φάσεις στο ποδόσφαιρο. Από τον Φελαϊνί και τον Μαρτίνες μέχρι τον Σεμπάγιος, παρόμοια περιστατικά έχουν οδηγήσει σε κόκκινες κάρτες

Βινίσιους και άλλοι: Οι περιπτώσεις με τραβήγματα μαλλιών που προκάλεσαν αντιδράσεις, βίντεο
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Η πρόσφατη αποβολή του Βινίσιους Τζούνιορ έφερε ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ενέργειες στο ποδόσφαιρο που δεν είναι άλλη από τα τραβήγματα μαλλιών. Κατά καιρούς, ποδοσφαιριστές από διαφορετικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις έχουν εμπλακεί σε ανάλογα περιστατικά, τα οποία οδήγησαν σε αποβολές, τιμωρίες και έντονες συζητήσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις.

1. Βινίσιους Τζούνιορ και Σαλιμπά

Στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Βιγιαρεάλ, ο Βινίσιους είδε το γκολ που είχε μόλις πετύχει να ακυρώνεται και τον ίδιο να αποβάλλεται. Ο διαιτητής Ντίαθ ντε Μέρα εξέτασε μέσω VAR μια προηγούμενη φάση, στην οποία ο Βραζιλιάνος είχε τραβήξει τα μαλλιά του Σαλιμπά, ενώ η μπάλα δεν διεκδικούνταν από τους δύο παίκτες.

Ο διαιτητής τού έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με την ασυνέπεια στην αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στο ισπανικό ποδόσφαιρο.



2. Αθενέα ντελ Καστίγιο και Κούπερ

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η Ισπανίδα διεθνής Αθενέα ντελ Καστίγιο αποβλήθηκε στο 91ο λεπτό του αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή τράβηξε τα μαλλιά της Αμερικανίδας Μισέλ Κούπερ σε διεκδίκηση της μπάλας.

Η Ισπανίδα παίκτρια είχε μόλις περάσει στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε εμφανώς επηρεασμένη. Συμπαίκτριές της υποστήριξαν ότι η ενέργεια δεν ήταν σκόπιμη.



3. Λαγουάρδια και Μαρσέλο

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Σε αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλαβές, ο αμυντικός Λαγουάρδια τράβηξε τα μαλλιά του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Μαρσέλο μέσα στην περιοχή.

Η φάση δεν τιμωρήθηκε ούτε με πέναλτι ούτε με κάρτα. Παρότι το VAR ήταν ήδη διαθέσιμο, το περιστατικό δεν εξετάστηκε, γεγονός που προστέθηκε στα παραδείγματα αμφισβητούμενης διαιτητικής αντιμετώπισης τέτοιων ενεργειών.



4. Μοχίκα και Μπρουγκέ

Σε αγώνα της προτελευταίας αγωνιστικής της προηγούμενης σεζόν, ο Κολομβιανός ακραίος αμυντικός Μοχίκα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφού το VAR έδειξε ότι είχε τραβήξει τα μαλλιά του Μπρουγκέ, ο οποίος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Η φάση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ομάδα του Μοχίκα έδινε μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία. Το περιστατικό χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα αυστηρής εφαρμογής των κανονισμών, σε αντίθεση με άλλες ανάλογες φάσεις που είχαν τιμωρηθεί ηπιότερα.




5. Βινίσιους Τζούνιορ και Ντιμιτριέφσκι

Σε αγώνα στο Μεστάγια, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης κατήγγειλε ότι ο τερματοφύλακας Ντιμιτριέφσκι τού είχε τραβήξει τα μαλλιά.

Η φάση δεν εξετάστηκε από το VAR και ο τερματοφύλακας δεν αντιμετώπισε πειθαρχικές συνέπειες. Κατά ειρωνικό τρόπο, ο παίκτης που τελικά αποβλήθηκε στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν ο ίδιος ο Βινίσιους.



6. Ρόμπερτ Χουτ και Μαρουάν Φελαϊνί

Σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λέστερ στο Ολντ Τράφορντ, ο αμυντικός της Λέστερ Ρόμπερτ Χουτ τράβηξε επανειλημμένα τα μαλλιά του Μαρουάν Φελαϊνί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ.

Ο διαιτητής δεν τιμώρησε τη φάση εκείνη τη στιγμή, αλλά τα τηλεοπτικά πλάνα προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέτασε εκ των υστέρων το βίντεο και κατηγόρησε και τους δύο παίκτες για βίαιη συμπεριφορά, καθώς ο Φελαϊνί απάντησε με αγκωνιά.

Τελικά, και οι δύο τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών. Η υπόθεση έγινε ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα τιμωρίας ποδοσφαιριστών μετά τον αγώνα, βάσει τηλεοπτικών εικόνων.



7. Μαρουάν Φελαϊνί και Ματέο Γκεντουζί

Δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Φελαϊνί πρωταγωνίστησε σε παρόμοιο περιστατικό. Σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ, ο Βέλγος μέσος σταμάτησε την προσπάθεια του νεαρού Ματέο Γκεντουζί τραβώντας τον από τα μακριά μαλλιά, αφού ο Γάλλος είχε καταφέρει να τον προσπεράσει.

Η εικόνα έγινε viral και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διαιτητής καταλόγισε φάουλ, αλλά δεν επιβλήθηκε πρόσθετη τιμωρία στον Φελαϊνί μετά τον αγώνα. Αυτό προκάλεσε συζητήσεις για τη διαφορετική μεταχείριση σε σύγκριση με την υπόθεση Χουτ–Φελαϊνί του 2016.



8. Λισάντρο Μαρτίνες και Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν

Τον Απρίλιο του 2026, ο Αργεντινός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λισάντρο Μαρτίνες, αποβλήθηκε σε αγώνα με τη Λιντς Γιουνάιτεντ, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Οι εικόνες έδειξαν ότι είχε τραβήξει τα μαλλιά του Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν κατά τη διάρκεια εναέριας μονομαχίας. Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση στην οθόνη και έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στην Αγγλία. Ωστόσο, διαιτητικά όργανα και αναλυτές υπενθύμισαν ότι η Premier League είχε υιοθετήσει αυστηρότερη προσέγγιση απέναντι στα τραβήγματα μαλλιών, θεωρώντας ότι μπορούν να δικαιολογήσουν αποβολή. Ο Μαρτίνες τιμωρήθηκε στη συνέχεια με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού.



9. Ντάνι Σεμπάγιος και Γκάβι

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2023, στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν το αποτέλεσμα είχε ήδη διαμορφωθεί υπέρ των Καταλανών, ο Ντάνι Σεμπάγιος πλησίασε τον Γκάβι και τον τράβηξε από τα μαλλιά μετά τη διακοπή του παιχνιδιού για φάουλ. Ο μέσος της Μπαρτσελόνα αντέδρασε αμέσως σπρώχνοντάς τον.

Ο διαιτητής Ρικάρντο ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα δεν αντιλήφθηκε την ενέργεια τη στιγμή που συνέβη, ενώ το VAR δεν παρενέβη. Ως αποτέλεσμα, το περιστατικό δεν τιμωρήθηκε, παρά τη σοβαρότητά του.



10. Αϊντεν Σκίπιο, Κίον Γκριν και Σάλον Νάιτ

Ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Ανγκουίλα, Αϊντεν Σκίπιο, έγινε γνωστός διεθνώς έπειτα από ένα ασυνήθιστο περιστατικό. Μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών, δύο αντίπαλοι αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη κάρτα αφού του τράβηξαν τα μαλλιά.

Το περιστατικό έγινε viral, καθώς δύο παρόμοιες ενέργειες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα οδήγησαν σε αποβολές και έφεραν ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αυστηρότητα των κανονισμών.
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