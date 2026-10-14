Εκνευρίστηκε ο Γιασικεβίτσιους επειδή δεν του έκαναν ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου και έφυγε... τρέχοντας για να δει Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
SPORTS
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους Φενερμπαχτσέ

Εκνευρίστηκε ο Γιασικεβίτσιους επειδή δεν του έκαναν ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου και έφυγε... τρέχοντας για να δει Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο

«Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο Λιθουανός τεχνικός και αποχώρησε

Εκνευρίστηκε ο Γιασικεβίτσιους επειδή δεν του έκαναν ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου και έφυγε... τρέχοντας για να δει Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκτυλίχθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τη Ζάλγκιρις Κάουνας για τη EuroLeague, με τον Λιθουανό τεχνικό να αποχωρεί βιαστικά όταν διαπίστωσε ότι κανένας δημοσιογράφος δεν είχε ερώτηση να του υποβάλει.

Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας εμφανίστηκε στην αίθουσα Τύπου μετά την επικράτηση της Φενέρμπαχτσε με 99-80, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως συνήθως.

Όταν δόθηκε ο λόγος στους δημοσιογράφους, κανείς δεν θέλησε να ρωτήσει κάτι, με τον Γιασικεβίτσιους να αντιδρά με εμφανή ενόχληση και να αποφασίζει να αποχωρήσει αμέσως.

Βίντεο: Η αντίδρασή του όταν δεν τον ρώτησε κανείς τίποτα

«Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ, φίλοι μου. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός τεχνικός, προτού σηκωθεί και φύγει βιαστικά από την αίθουσα, θέλοντας να προλάβει την αναμέτρηση της πρώην ομάδας του.

Το απρόσμενο σκηνικό έκλεψε την παράσταση μετά την αναμέτρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με άνετη νίκη της Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έφτασε τις τέσσερις νίκες στη φετινή EuroLeague, ενώ η Ζάλγκιρις Κάουνας υποχώρησε στο 2-3.
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