Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Εκνευρίστηκε ο Γιασικεβίτσιους επειδή δεν του έκαναν ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου και έφυγε... τρέχοντας για να δει Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
Εκνευρίστηκε ο Γιασικεβίτσιους επειδή δεν του έκαναν ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου και έφυγε... τρέχοντας για να δει Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
«Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο Λιθουανός τεχνικός και αποχώρησε
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκτυλίχθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τη Ζάλγκιρις Κάουνας για τη EuroLeague, με τον Λιθουανό τεχνικό να αποχωρεί βιαστικά όταν διαπίστωσε ότι κανένας δημοσιογράφος δεν είχε ερώτηση να του υποβάλει.
Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας εμφανίστηκε στην αίθουσα Τύπου μετά την επικράτηση της Φενέρμπαχτσε με 99-80, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως συνήθως.
Όταν δόθηκε ο λόγος στους δημοσιογράφους, κανείς δεν θέλησε να ρωτήσει κάτι, με τον Γιασικεβίτσιους να αντιδρά με εμφανή ενόχληση και να αποφασίζει να αποχωρήσει αμέσως.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έφτασε τις τέσσερις νίκες στη φετινή EuroLeague, ενώ η Ζάλγκιρις Κάουνας υποχώρησε στο 2-3.
Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας εμφανίστηκε στην αίθουσα Τύπου μετά την επικράτηση της Φενέρμπαχτσε με 99-80, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως συνήθως.
Όταν δόθηκε ο λόγος στους δημοσιογράφους, κανείς δεν θέλησε να ρωτήσει κάτι, με τον Γιασικεβίτσιους να αντιδρά με εμφανή ενόχληση και να αποφασίζει να αποχωρήσει αμέσως.
Βίντεο: Η αντίδρασή του όταν δεν τον ρώτησε κανείς τίποτα«Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ, φίλοι μου. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός τεχνικός, προτού σηκωθεί και φύγει βιαστικά από την αίθουσα, θέλοντας να προλάβει την αναμέτρηση της πρώην ομάδας του.
Το απρόσμενο σκηνικό έκλεψε την παράσταση μετά την αναμέτρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με άνετη νίκη της Φενέρμπαχτσε.
🚨🎥| When nobody asked a question at the press conference, Fenerbahçe manager Sarunas Jasikevičius said: “Great, thank you, friends. Let’s watch the Barça match.” 😅 https://t.co/M5ZGe3oxkG— Kalshi FC (@KalshiFC) October 13, 2026
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έφτασε τις τέσσερις νίκες στη φετινή EuroLeague, ενώ η Ζάλγκιρις Κάουνας υποχώρησε στο 2-3.
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