Τι συμβαίνει με τον Άλεκ Πίτερς στο Μιλάνο; Η απογοήτευση των Ιταλών και η ατάκα που προκαλεί αίσθηση

Η κατάσταση στην Αρμάνι Μιλάνο γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς η ιταλική ομάδα γνώρισε ακόμη μία ήττα στη EuroLeague, αυτή τη φορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 98-89, υποχωρώντας στο 1-4 μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές