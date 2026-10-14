Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τι συμβαίνει με τον Άλεκ Πίτερς στο Μιλάνο; Η απογοήτευση των Ιταλών και η ατάκα που προκαλεί αίσθηση
Τι συμβαίνει με τον Άλεκ Πίτερς στο Μιλάνο; Η απογοήτευση των Ιταλών και η ατάκα που προκαλεί αίσθηση
Η κατάσταση στην Αρμάνι Μιλάνο γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς η ιταλική ομάδα γνώρισε ακόμη μία ήττα στη EuroLeague, αυτή τη φορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 98-89, υποχωρώντας στο 1-4 μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές
Το κλίμα γύρω από τον Πέπε Ποέτα είναι ήδη βαρύ, με τον Ιταλό τεχνικό να βρίσκεται υπό έντονη πίεση εξαιτίας της απογοητευτικής εκκίνησης. Ωστόσο, τα προβλήματα της Αρμάνι δεν περιορίζονται στον πάγκο, καθώς ολοένα και περισσότερα ερωτήματα προκύπτουν για την απόδοση των πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών της ομάδας.
Ένας από εκείνους που συγκεντρώνουν πλέον ιδιαίτερα έντονη κριτική είναι ο Άλεκ Πίτερς, με τους Ιταλούς να εκφράζουν ανοιχτά την απογοήτευσή τους για την αγωνιστική εικόνα του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
Το «3» στον Πίτερς και η σκληρή αναφορά των Ιταλών
Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε νέες αντιδράσεις στον ιταλικό Τύπο, με το PianetaBasket να δημοσιεύει τις βαθμολογίες των παικτών της Αρμάνι και να μην κρύβει την απογοήτευσή του για τους μεγάλους αστέρες της ομάδας.
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Ένας από εκείνους που συγκεντρώνουν πλέον ιδιαίτερα έντονη κριτική είναι ο Άλεκ Πίτερς, με τους Ιταλούς να εκφράζουν ανοιχτά την απογοήτευσή τους για την αγωνιστική εικόνα του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
Το «3» στον Πίτερς και η σκληρή αναφορά των Ιταλών
Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε νέες αντιδράσεις στον ιταλικό Τύπο, με το PianetaBasket να δημοσιεύει τις βαθμολογίες των παικτών της Αρμάνι και να μην κρύβει την απογοήτευσή του για τους μεγάλους αστέρες της ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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