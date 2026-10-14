Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Το The Football Show στο Λονδίνο για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ - Ολυμπιακός, ΠΑΟ και ΟΦΗ ετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά ματς
Το The Football Show στο Λονδίνο για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ - Ολυμπιακός, ΠΑΟ και ΟΦΗ ετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά ματς
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος
UPD:
Στο «The Football Show» της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου: «Κιτρίνισε» το Λονδίνο από την… απόβαση των φίλων της ΑΕΚ για το βραδινό ματς με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Από την αγγλική πρωτεύουσα ο Κώστας Κετσετζόγλου, μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες του ματς.
Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα. Ποιες θέσεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα και ποιοι είναι οι σίγουροι. Τι λέει ο προπονητής της ΑΕΚ για το μεγάλο ματς, στο «πλαίσιο» της 2ης αγωνιστικής της league phase του Champions League.
Η προετοιμασία Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού για τους αγώνες της Πέμπτης σε Europa και Conference League. Τα πλάνα των προπονητών τους για το πώς θα παρατάξουν τις ομάδες τους.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα. Ποιες θέσεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα και ποιοι είναι οι σίγουροι. Τι λέει ο προπονητής της ΑΕΚ για το μεγάλο ματς, στο «πλαίσιο» της 2ης αγωνιστικής της league phase του Champions League.
Η προετοιμασία Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού για τους αγώνες της Πέμπτης σε Europa και Conference League. Τα πλάνα των προπονητών τους για το πώς θα παρατάξουν τις ομάδες τους.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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