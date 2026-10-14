Το The Football Show στο Λονδίνο για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ - Ολυμπιακός, ΠΑΟ και ΟΦΗ ετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά ματς

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Στο «The Football Show» της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου: «Κιτρίνισε» το Λονδίνο από την… απόβαση των φίλων της ΑΕΚ για το βραδινό ματς με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Από την αγγλική πρωτεύουσα ο Κώστας Κετσετζόγλου, μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες του ματς.Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα. Ποιες θέσεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα και ποιοι είναι οι σίγουροι. Τι λέει ο προπονητής της ΑΕΚ για το μεγάλο ματς, στο «πλαίσιο» της 2ης αγωνιστικής της league phase του Champions League.Η προετοιμασία Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού για τους αγώνες της Πέμπτης σε Europa και Conference League. Τα πλάνα των προπονητών τους για το πώς θα παρατάξουν τις ομάδες τους.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού