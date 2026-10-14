Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αθλητικές μεταδόσεις (14/10): Πού θα δείτε τη μάχη της ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ για το Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις (14/10): Πού θα δείτε τη μάχη της ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ για το Champions League
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Τετάρτη (14/10), με την αναμέτρηση της Ένωσης στο Στάμφορντ Μπριτζ να ξεχωρίζει
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Τετάρτη (14/10), με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
Από τις αναμετρήσεις της ημέρας ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League.
Την ίδια ώρα διεξάγονται αρκετές ακόμη σημαντικές αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν, Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ και Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε.
Νωρίτερα, στις 19:45, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Φέγενορντ – Κόμο και ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ.
-14:45 Ολυμπιακός Β' – Athens Kallithea, ΕΡΤ2
-18:30 Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου (Μπάσκετ γυναικών)
-19:00 Ολυμπιακός – Μπάθι Φερόλ (Μπάσκετ γυναικών), MEGA News
-19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας, Novasports Start
-19:00 Προμηθέας – Γκλαντιέτορς Τρίερ
-19:30 Ηρακλής – Βίρτσμπουργκ
-19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ, Magenta Sport 3
Από τις αναμετρήσεις της ημέρας ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League.
Την ίδια ώρα διεξάγονται αρκετές ακόμη σημαντικές αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν, Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ και Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε.
Νωρίτερα, στις 19:45, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Φέγενορντ – Κόμο και ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ.
Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10)-13:30 Μεντβέντεφ – Τσιτσιπάς, Magenta Sport 6
-14:45 Ολυμπιακός Β' – Athens Kallithea, ΕΡΤ2
-18:30 Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου (Μπάσκετ γυναικών)
-19:00 Ολυμπιακός – Μπάθι Φερόλ (Μπάσκετ γυναικών), MEGA News
-19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας, Novasports Start
-19:00 Προμηθέας – Γκλαντιέτορς Τρίερ
-19:30 Ηρακλής – Βίρτσμπουργκ
-19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ, Magenta Sport 3
-20:00 Άρης – Ντερτόνα Τορτόνα, Novasports Prime
-20:30 Αναντολού Εφές – Μπάγερν, Novasports 5
-21:30 Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης (Πόλο)
-21:45 Παρί – Βίρτους Μπολόνια, Novasports 4
-22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ, MEGA / Magenta Sport 2
-22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν, Magenta Sport 4
-22:00 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης, Magenta Sport 3
-22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ, Magenta Sport 5
-20:30 Αναντολού Εφές – Μπάγερν, Novasports 5
-21:30 Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης (Πόλο)
-21:45 Παρί – Βίρτους Μπολόνια, Novasports 4
-22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ, MEGA / Magenta Sport 2
-22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν, Magenta Sport 4
-22:00 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης, Magenta Sport 3
-22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ, Magenta Sport 5
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