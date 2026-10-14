Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απίθανο σκηνικό στη συνέντευξη Τύπου του Ομπράντοβιτς: Τον παρουσίασαν ως προπονητή της Παρτίζαν και όλοι ξέσπασαν σε γέλια, δείτε βίντεο
Απίθανο σκηνικό στη συνέντευξη Τύπου του Ομπράντοβιτς: Τον παρουσίασαν ως προπονητή της Παρτίζαν και όλοι ξέσπασαν σε γέλια, δείτε βίντεο
Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας των Σέρβων... ξέχασε πως ο «Ζοτς» δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της ομάδας
Ένα απρόοπτο περιστατικό που προκάλεσε άφθονο γέλιο σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν με 72-55 στο Βελιγράδι, για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague.
Οι «πράσινοι» συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη διοργάνωση, φτάνοντας στο 5/5, με την εξαιρετική αμυντική τους λειτουργία να αποτελεί το «κλειδί» για την επικράτησή τους. Ωστόσο, πέρα από όσα συνέβησαν στο παρκέ, την παράσταση έκλεψε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Σέρβος τεχνικός βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την επιστροφή του στο Βελιγράδι, με την υποδοχή που του επιφύλαξαν να συγκεντρώνει τα βλέμματα.
Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, ο τελευταίος παρουσίασε κατά λάθος τον Ομπράντοβιτς ως προπονητή της σερβικής ομάδας, ξεχνώντας προφανώς πως ο «Ζοτς» δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της.
Οι «πράσινοι» συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη διοργάνωση, φτάνοντας στο 5/5, με την εξαιρετική αμυντική τους λειτουργία να αποτελεί το «κλειδί» για την επικράτησή τους. Ωστόσο, πέρα από όσα συνέβησαν στο παρκέ, την παράσταση έκλεψε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Σέρβος τεχνικός βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την επιστροφή του στο Βελιγράδι, με την υποδοχή που του επιφύλαξαν να συγκεντρώνει τα βλέμματα.
Το μπέρδεμα στην συνέντευξη ΤύπουΦαίνεται, μάλιστα, πως η παρουσία του προκάλεσε σύγχυση ακόμη και στον υπεύθυνο Επικοινωνίας της Παρτίζαν.
Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, ο τελευταίος παρουσίασε κατά λάθος τον Ομπράντοβιτς ως προπονητή της σερβικής ομάδας, ξεχνώντας προφανώς πως ο «Ζοτς» δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της.
Το μπέρδεμα έγινε αμέσως αντιληπτό, με τον Ομπράντοβιτς και τους υπόλοιπους παρευρισκομένους να ξεσπούν σε γέλια, χαρίζοντας ένα από τα πιο διασκεδαστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.
Partizan’s PR accidentally starts introducing Željko Obradović as the head coach of Partizan. 😂 #kkp #paobc https://t.co/oSRqXm3j6S— Basketball Sphere (@BSphere_) October 13, 2026
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