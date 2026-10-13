Βίντεο: Συγκινητική αποθέωση του Ομπράντοβιτς από τους φίλους της Παρτίζαν
SPORTS
Euroleague Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παρτίζαν

Βίντεο: Συγκινητική αποθέωση του Ομπράντοβιτς από τους φίλους της Παρτίζαν

Περίπου έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του από την ομάδα της καρδιάς του, ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε ως αντίπαλος της Παρτίζαν και έζησε τρομερές στιγμές

Βίντεο: Συγκινητική αποθέωση του Ομπράντοβιτς από τους φίλους της Παρτίζαν
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Την περσινή σεζόν, ο εκτός έδρας αγώνας με τον Παναθηναϊκό όπου ηττήθηκε σχετικά εύκολα, αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν...

Παρά το γεγονός ότι επιστρέφοντας μετά από δύο ημέρες στο Βελιγράδι, εκατοντάδες φίλοι της Παρτίζαν τον περίμεναν στο αεροδρόμιο για να του αλλάξουν γνώμη, ο Ζοτς επέμενε στην απόφαση του...

Σχεδόν 12 μήνες αργότερα, αφού είχε μεσολαβήσει η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκός, ο πολύπειρος Σέρβος επέστρεψε στο «σπίτι» του ως αντίπαλος και η Boegradska Arena άρχισε να... τρέμει από το χοροποηδητό και το τραγούδι των «τσίρνο μπέλι» που φώναζαν (ασταμάτητα) το όνομα του!








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