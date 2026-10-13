Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Βίντεο: Συγκινητική αποθέωση του Ομπράντοβιτς από τους φίλους της Παρτίζαν
Βίντεο: Συγκινητική αποθέωση του Ομπράντοβιτς από τους φίλους της Παρτίζαν
Περίπου έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του από την ομάδα της καρδιάς του, ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε ως αντίπαλος της Παρτίζαν και έζησε τρομερές στιγμές
Την περσινή σεζόν, ο εκτός έδρας αγώνας με τον Παναθηναϊκό όπου ηττήθηκε σχετικά εύκολα, αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν...
Παρά το γεγονός ότι επιστρέφοντας μετά από δύο ημέρες στο Βελιγράδι, εκατοντάδες φίλοι της Παρτίζαν τον περίμεναν στο αεροδρόμιο για να του αλλάξουν γνώμη, ο Ζοτς επέμενε στην απόφαση του...
Σχεδόν 12 μήνες αργότερα, αφού είχε μεσολαβήσει η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκός, ο πολύπειρος Σέρβος επέστρεψε στο «σπίτι» του ως αντίπαλος και η Boegradska Arena άρχισε να... τρέμει από το χοροποηδητό και το τραγούδι των «τσίρνο μπέλι» που φώναζαν (ασταμάτητα) το όνομα του!
Παρά το γεγονός ότι επιστρέφοντας μετά από δύο ημέρες στο Βελιγράδι, εκατοντάδες φίλοι της Παρτίζαν τον περίμεναν στο αεροδρόμιο για να του αλλάξουν γνώμη, ο Ζοτς επέμενε στην απόφαση του...
Σχεδόν 12 μήνες αργότερα, αφού είχε μεσολαβήσει η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκός, ο πολύπειρος Σέρβος επέστρεψε στο «σπίτι» του ως αντίπαλος και η Boegradska Arena άρχισε να... τρέμει από το χοροποηδητό και το τραγούδι των «τσίρνο μπέλι» που φώναζαν (ασταμάτητα) το όνομα του!
Gromoglasan aplauz i ovacije za Željka Obradovića u Beogradskoj areni! https://t.co/1UZqWffkmX— Mozzart Sport (@MozzartSport) October 13, 2026
The return of the LEGEND! 🤩 Željko Obradović is back in Belgrade Arena! 👏 #RivalrySeries https://t.co/Zax6FAPWNB— EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026
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