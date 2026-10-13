Champions League: Η Σπόρτινγκ 2-0 την Λανς στη Γαλλία, η Σαμπάχ 2-0 τη Σλάγια Πράγας, δείτε τα γκολ
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Champions League Σπόρτινγκ Λισαβόνας Σαμπάχ Λανς Φώτης Ιωαννίδης

Champions League: Η Σπόρτινγκ 2-0 την Λανς στη Γαλλία, η Σαμπάχ 2-0 τη Σλάγια Πράγας, δείτε τα γκολ

Δύο στα δύο στο Champions League για την Σπόρτινγκ, έπαιξε ως αλλαγή ο Ιωαννίδης - Πρώτη νίκη στην ιστορία για τη Σαμπάχ

Champions League: Η Σπόρτινγκ 2-0 την Λανς στη Γαλλία, η Σαμπάχ 2-0 τη Σλάγια Πράγας, δείτε τα γκολ
Δύο στα δύο για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο ξεκίνημα του Champions League (2-0 τη Λανς), ενώ η Σαμπάχ πέτυχε ιστορική νίκη στην «παρθενική» της εμφάνιση στη διοργάνωση (2-0 τη Σλάβια Πράγας).

Η 2η αγωνιστική της League Phase εκκίνησε με την ομάδα των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη να περνά από τη Γαλλία με τα γκολ των Σουάρες και Ντουμπιά με 2-0, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πρώτη τους ήττα. Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε αλλαγή στο 85' αντί του Σουάρες, ενώ ο Βαγιαννίδης είδε όλο το ματς από τον πάγκο των «Λιονταριών».



Βραδιά ονείρου για την «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, Σαμπάχ. Παρά τη βαριά ήττα της πρεμιέρας στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-0), η Σαμπάχ του γνώριμου στο ελληνικό κοινό, Βάλντας Νταμπράουσκας, πέτυχε ιστορική νίκη επί της Σλάβια Πράγας (0/2) με 2-0 στο Μπακού με τα τέρματα των Πάρις και Μίκελς στο δεύτερο ημίχρονο.

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Λανς (Γαλλία) - Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 0-2 (22' Σουάρες, 74' Ντουμπιά)




Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-0 (49' Πάρις, 88' Μίκελς)

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