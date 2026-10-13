Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στα γήπεδα στα 47 του ο Ολισαντέμπε, βίντεο
Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έπαιξε με την φανέλα της Κλόπoτοφ-Όσιεκ στην Πολωνία
Με τις εμφανίσεις του και τα γκολ του σφράγισε το νταμπλ του Παναθηναϊκού το 2004 ενώ έκανε τη διαφορά και στο Champions League με την πράσινη φανέλα.
Last Dance Olisadebe, 47 latek miał duży udział przy golu. PS. Nadal ma imponujące przyspieszenie #olisadebe #lastdance https://t.co/7bRvTNATs0— Weekendowi (@weekendowi11) October 12, 2026
Ο Μανώλης είναι πλέον 47 ετών αλλά δεν σταματάει να παίζει ποδόσφαιρο. Φόρεσε τη φανέλα της Κλόπoτοφ-Όσιεκ, στην οποία ανήκει από τον Σεπτέμβριο για να παίξει σ' αγώνα για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο της Πολωνίας.
To ma być pierwszy po latach oficjalny mecz gwiazdy polskiej reprezentacji z początku XXI wieku 🤩🇵🇱⚽️ Już dzisiaj zmierzą się KS Kłopotów-Osiek i Arka Trzebnica 😇 To barwy tego pierwszego klubu założy Emmanuel Olisadebe 🥰 https://t.co/cwcSmRoX1V— WP SportoweFakty (@WPSportoweFakty) October 11, 2026
Tak, tak, to się naprawdę wydarzyło❗ Emmanuel Olisadebe zaczął swój ostatni mecz o punkty w karierze 😍😍 Reprezentant Polski na zakończenie przygody z piłką nożną wybrał klub KS Kłopotów-Osiek, występujący w dolnośląskiej A klasie 🔥🔥🔥 https://t.co/57RSoPb9BN— WP SportoweFakty (@WPSportoweFakty) October 11, 2026
Η ομάδα του επικράτησε 6-2 της Άρκα αλλά ο Ολισαντέμπε δεν σκόραρε.
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