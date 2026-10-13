Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στα γήπεδα στα 47 του ο Ολισαντέμπε, βίντεο
SPORTS
Εμάνουελ Ολισαντέμπε Παναθηναϊκός Πολωνία

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στα γήπεδα στα 47 του ο Ολισαντέμπε, βίντεο

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έπαιξε με την φανέλα της Κλόπoτοφ-Όσιεκ στην Πολωνία

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στα γήπεδα στα 47 του ο Ολισαντέμπε, βίντεο
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Ποιος δεν θυμάται τον Εμάνουελ Ολισαντέμπε

Με τις εμφανίσεις του και τα γκολ του σφράγισε το νταμπλ του Παναθηναϊκού το 2004 ενώ έκανε τη διαφορά και στο Champions League με την πράσινη φανέλα. 



Ο Μανώλης είναι πλέον 47 ετών αλλά δεν σταματάει να παίζει ποδόσφαιρο. Φόρεσε τη φανέλα της  Κλόπoτοφ-Όσιεκ, στην οποία ανήκει από τον Σεπτέμβριο για να παίξει σ' αγώνα για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο της Πολωνίας. 
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Η ομάδα του επικράτησε 6-2 της Άρκα αλλά ο Ολισαντέμπε δεν σκόραρε.
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