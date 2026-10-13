Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Με το «Ψυχεδέλεια» της Βίσση και του Καρβέλα η προθέρμανση του ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, βίντεο
Με το «Ψυχεδέλεια» της Βίσση και του Καρβέλα η προθέρμανση του ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, βίντεο
Ο «Δικέφαλος» αντιμετωπίζει την Λιετκαμπέλις στις 19:00 για το EuroCup
Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχθηκε η Λιετκαμπέλις τον ΠΑΟΚ, αφού μία ώρα πριν το τζάμπολ, από τα ηχεία ακούστηκε... Άννα Βίσση!
Την ώρα που το πανελλήνιο... έχει χωριστεί στα δύο, με τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα, μία ομάδα από το μακρινό Πανεβέζις, πήρε ξεκάθαρη θέση!
Ο λόγος για τη Λιετκαμπέλις, η οποία υποδεχόμενη τον ΠΑΟΚ σήμερα, περίπου μία ώρα πριν το τζαμπολ, έβαλε στα ηχεία της «Kalnapilio Arena» την «Ψυχεδέλεια» από την Άννα Βίσση, σε στίχους Νίκου Καρβέλα.
Ένα τραγούδι που το γνωρίζουν καλά οι Λιθουανοί, αφού είναι από τα αγαπημένα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ ο Γιόνας Ματσιούλις, έχει ρόλο GM στη Λιετκαμπέλις κι έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
Την ώρα που το πανελλήνιο... έχει χωριστεί στα δύο, με τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα, μία ομάδα από το μακρινό Πανεβέζις, πήρε ξεκάθαρη θέση!
Ο λόγος για τη Λιετκαμπέλις, η οποία υποδεχόμενη τον ΠΑΟΚ σήμερα, περίπου μία ώρα πριν το τζαμπολ, έβαλε στα ηχεία της «Kalnapilio Arena» την «Ψυχεδέλεια» από την Άννα Βίσση, σε στίχους Νίκου Καρβέλα.
Ένα τραγούδι που το γνωρίζουν καλά οι Λιθουανοί, αφού είναι από τα αγαπημένα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ ο Γιόνας Ματσιούλις, έχει ρόλο GM στη Λιετκαμπέλις κι έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
πηγή: gazzetta.gr
🎶 Η Λιετκάμπελις υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ με Άννα Βίσση και «Ψυχεδέλεια»! https://t.co/V9s6DS85qn— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 13, 2026
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