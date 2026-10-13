Σπανούλης: «Όσο περνά ο χρόνος, θα είμαστε καλύτεροι»

Ο Άρης υποδέχεται την Τετάρτη (20:00) την Ντερτόνα στο Αλεξάνδρειο





«Η χρονιά προχωράει. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Η Ντερτόνα είναι μια ταλαντούχα ομάδα στα γκαρντ. Διαθέτει πολλά παιδιά με σκορ και ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Έχει βλέψεις, στόχους. Πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια ένταση, να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου» ανέφερε, αρχικά, ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων».







Για το 2-0 στο EuroCup, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της διοργάνωσης: «Είναι ακόμα αρχή, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0. Περισσότερο σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο παίζουμε και να αντιλαμβάνονται οι παίκτες τη φιλοσοφία της ομάδας».



Για το αν προτιμά νίκη με μεγάλο σκορ ή με μικρότερο σκορ και καλύτερη άμυνα: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίζουμε. Είμαστε ικανοί για όλα τα στιλ παιχνιδιού. Δουλεύουμε και προπονούμαστε για να είμαστε έτοιμοι για όλα».







Για την αμυντική συμπεριφορά των γκαρντ της ομάδας: «Όλα τα γκαρντ θέλουν να παίζουν άμυνα και να είναι επιθετικά, για να δημιουργήσουν και για να σκοράρουν. Για μένα, στο σύγχρονο μπάσκετ, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα, για άμυνα και επίθεση».



Τις σκέψεις του για τον Άρη, εν όψει του αγώνα με την Ντερτόνα, εξέφρασε και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Ο ομογενής γκαρντ επισήμανε αρχικά:



Κλείσιμο



Ανέφερε, ακόμη:



Για την αμυντική συμπεριφορά του στον αγώνα με την ΑΕΚ πάνω στον Μπάρτλεϊ, έχοντας, πλέον, μπροστά του τον Χαμπ της Ντερτόνα: «Ο Μπάρτλεϊ είναι πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω αμυντικά αλλά και επιθετικά. Θέλω να διατηρήσω όσα έδειξα με την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο ρόλος μου και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθώ».



Για την εικόνα του, σε σχέση με τη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη: «Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με τον κόουτς. Ξέρω τι θέλει και ποια είναι τα στάνταρ του και το κάνω στο γήπεδο. Βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αλλά και τους συμπαίκτες μου. Όλοι έχουν έναν ρόλο στην ομάδα. Με τόσο ποιοτικό ρόστερ, εξελίσσεσαι και εσύ».



Το αήττητό του στο EuroCup (μετά τις επιτυχίες απέναντι σε Λε Μαν, Μπούργος, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα) προσδοκά να διατηρήσει αύριο (Novasports Prime, 20:00) ο Άρης , υποδεχόμενος την Ντερτόνα στο Αλεξάνδρειο, για την 3η αγωνιστική της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης της Ευρωλίγκα. Παιχνίδι για το οποίο εκφράστηκε σήμερα, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης. «Η χρονιά προχωράει. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Η Ντερτόνα είναι μια ταλαντούχα ομάδα στα γκαρντ. Διαθέτει πολλά παιδιά με σκορ και ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Έχει βλέψεις, στόχους. Πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια ένταση, να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου» ανέφερε, αρχικά, ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων».Πρόσθεσε λέγοντας ακόμη:Για το 2-0 στο EuroCup, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της διοργάνωσης: «Είναι ακόμα αρχή, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0. Περισσότερο σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο παίζουμε και να αντιλαμβάνονται οι παίκτες τη φιλοσοφία της ομάδας».Για το αν προτιμά νίκη με μεγάλο σκορ ή με μικρότερο σκορ και καλύτερη άμυνα: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίζουμε. Είμαστε ικανοί για όλα τα στιλ παιχνιδιού. Δουλεύουμε και προπονούμαστε για να είμαστε έτοιμοι για όλα».Για το κλίμα στην ομάδα και την αφομοίωση όσων θέλει να περάσει: «Είναι μία διαδικασία. Έχω μία συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Όλα τα παιδιά καταλαβαίνουν τι θέλω. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να την περάσουμε, επειδή είμαστε μια νέα ομάδα. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε ως ομάδα, σαν ένα. Όσο περνάει ο χρόνος, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι».Για την αμυντική συμπεριφορά των γκαρντ της ομάδας: «Όλα τα γκαρντ θέλουν να παίζουν άμυνα και να είναι επιθετικά, για να δημιουργήσουν και για να σκοράρουν. Για μένα, στο σύγχρονο μπάσκετ, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα, για άμυνα και επίθεση».Τις σκέψεις του για τον Άρη, εν όψει του αγώνα με την Ντερτόνα, εξέφρασε και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Ο ομογενής γκαρντ επισήμανε αρχικά:«Η ψυχολογία και σκέψη μου για το επόμενο ματς είναι να παρουσιαστούμε καλύτεροι από το προηγούμενο ματς. Προερχόμαστε από μία πολύ καλή νίκη κόντρα στην ΑΕΚ (10/10). Πρέπει να βελτιώσουμε βέβαια και κάποια πράγματα. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο επερχόμενο ματς απέναντι στην Ντερτόνα».Ανέφερε, ακόμη:Για την αμυντική συμπεριφορά του στον αγώνα με την ΑΕΚ πάνω στον Μπάρτλεϊ, έχοντας, πλέον, μπροστά του τον Χαμπ της Ντερτόνα: «Ο Μπάρτλεϊ είναι πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω αμυντικά αλλά και επιθετικά. Θέλω να διατηρήσω όσα έδειξα με την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο ρόλος μου και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθώ».Για την εικόνα του, σε σχέση με τη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη: «Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με τον κόουτς. Ξέρω τι θέλει και ποια είναι τα στάνταρ του και το κάνω στο γήπεδο. Βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αλλά και τους συμπαίκτες μου. Όλοι έχουν έναν ρόλο στην ομάδα. Με τόσο ποιοτικό ρόστερ, εξελίσσεσαι και εσύ».

Για την απόδοσή του: «Νιώθω πιο ώριμος φέτος. Έχω μάθει τον εαυτό μου και προσαρμόζομαι πιο εύκολα στις ανάγκες της ομάδας, ανάλογα με το ματς. Προσπαθώ για το καλύτερο. Πάντα ήμουν καλός αμυντικός. Η άμυνα κερδίζει τίτλους».