Ντανιέλ Μπατίστα στο «The Football Show»: «Είχα πει στον Τροχανά να πάρει τον Ζήκο, νίκη - δικαίωση στην Τούμπα», βίντεο

Ο αθλητικός διευθυντής της Καλαμάτας, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show», όπου μίλησε για τη μεγάλη νίκη της «Μαύρης Θύελλας» απέναντι στον ΠΑΟΚ, τη συνολική προσπάθεια των Μεσσήνιων στη σεζόν, όπως και για την αυριανή μάχη της ΑΕΚ εναντίον της Σαχτάρ στο Λονδίνο