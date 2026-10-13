Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ντανιέλ Μπατίστα στο «The Football Show»: «Είχα πει στον Τροχανά να πάρει τον Ζήκο, νίκη - δικαίωση στην Τούμπα», βίντεο
Ντανιέλ Μπατίστα στο «The Football Show»: «Είχα πει στον Τροχανά να πάρει τον Ζήκο, νίκη - δικαίωση στην Τούμπα», βίντεο
Ο αθλητικός διευθυντής της Καλαμάτας, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show», όπου μίλησε για τη μεγάλη νίκη της «Μαύρης Θύελλας» απέναντι στον ΠΑΟΚ, τη συνολική προσπάθεια των Μεσσήνιων στη σεζόν, όπως και για την αυριανή μάχη της ΑΕΚ εναντίον της Σαχτάρ στο Λονδίνο
Ο Ντανιέλ Μπατίστα φιλοξενήθηκε στον αέρα του «The Football Show», όπου αντάμωσε με τον άλλοτε συμπαίκτη του, αλλά και αντίπαλο, στους αγωνιστικούς χώρους, Άκη Ζήκο. Ο Μπατίστα μπήκε δυναμικά, αποκαλύπτοντας πως ως παίκτης της ΑΕΚ, σε συνομιλία με τον τότε πρόεδρο της ομάδας, Μιχάλη Τροχανά, είχε προτρέψει να αποκτηθεί ο νεαρός μέσος, Άκης Ζήκος, από την Ξάνθη.
Ο αθλητικός διευθυντής της Καλαμάτας χαρακτήρισε «δικαίωση» τη χθεσινή νίκη στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, Τόνισε πως η φιλοξενία του δικεφάλου του Βορρά ήταν εξαιρετική, με τον κόσμο να αναγνωρίζει την καλή εμφάνιση του συλλόγου της Μεσσηνίας, ενώ εξέφρασε την άποψη πως οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν δέσει ακόμα ως σύνολο.
«Η ΑΕΚ είναι πολύ καλά δουλεμένη και θα διεκδικήσει στα ίσα στο ματς με τη Σαχτάρ» είπε για τη μάχη της Ένωσης με τους Ουκρανούς στο Λονδίνο.
Όσο για τη «Μαύρη Θύελλα» χαρακτήρισε «αυστηρό» ως προπονητή τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τονίζοντας πως ο Έλληνας τεχνικός έχει δώσει ταυτότητα στην ομάδα από την πρώτη στιγμή και με τη δουλειά του αποδεικνύει πως δίκαια του δόθηκε η ευκαιρία σε πάγκο της Stoiximan Super League. Παράλληλα ανέφερε πως πρώτος στόχος στη σεζόν είναι η παραμονή.
Ο αθλητικός διευθυντής της Καλαμάτας χαρακτήρισε «δικαίωση» τη χθεσινή νίκη στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, Τόνισε πως η φιλοξενία του δικεφάλου του Βορρά ήταν εξαιρετική, με τον κόσμο να αναγνωρίζει την καλή εμφάνιση του συλλόγου της Μεσσηνίας, ενώ εξέφρασε την άποψη πως οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν δέσει ακόμα ως σύνολο.
«Η ΑΕΚ είναι πολύ καλά δουλεμένη και θα διεκδικήσει στα ίσα στο ματς με τη Σαχτάρ» είπε για τη μάχη της Ένωσης με τους Ουκρανούς στο Λονδίνο.
Όσο για τη «Μαύρη Θύελλα» χαρακτήρισε «αυστηρό» ως προπονητή τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τονίζοντας πως ο Έλληνας τεχνικός έχει δώσει ταυτότητα στην ομάδα από την πρώτη στιγμή και με τη δουλειά του αποδεικνύει πως δίκαια του δόθηκε η ευκαιρία σε πάγκο της Stoiximan Super League. Παράλληλα ανέφερε πως πρώτος στόχος στη σεζόν είναι η παραμονή.
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