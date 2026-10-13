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Τζέραντ για τις παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν θέλω να μου δώσουν τώρα τον τίτλο που έχασα»
SPORTS
Λίβερπουλ Στίβεν Τζέραρντ Μάντεστερ Σίτι

Τζέραντ για τις παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν θέλω να μου δώσουν τώρα τον τίτλο που έχασα»

Ο θρύλος της Λίβερπουλ πήρε θέση για την υπόθεση των 114 οικονομικών παραβάσεων που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι, ζητώντας αυστηρές κυρώσεις

Τζέραντ για τις παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν θέλω να μου δώσουν τώρα τον τίτλο που έχασα»
Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι και των καταγγελιών για οικονομικές παρατυπίες εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με τον Στίβεν Τζέραρντ να παίρνει θέση σε μια ιστορία που ξυπνά μνήμες από το χαμένο πρωτάθλημα της Λίβερπουλ τη σεζόν 2013-2014.



Ο εμβληματικός πρώην αρχηγός των «κόκκινων» δεν έκρυψε την άποψή του για την ανάγκη επιβολής αυστηρών ποινών, εφόσον αποδειχθούν οι παραβάσεις που αποδίδονται στους «Πολίτες». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να αλλάξει εκ των υστέρων η ιστορία της δικής του ποδοσφαιρικής διαδρομής, ακόμη κι αν αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην απονομή ενός τίτλου στη Λίβερπουλ.

Για τον Τζέραρντ, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει και προσωπική διάσταση. Τη σεζόν 2013-2014, η Λίβερπουλ έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση της Premier League, ωστόσο είδε τη Μάντσεστερ Σίτι να τερματίζει στην κορυφή.


Η ήττα από την Τσέλσι στο «Άνφιλντ», σε ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία για το γλίστρημα του Άγγλου μέσου, αποτέλεσε μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές εκείνης της πορείας. Το λάθος του Τζέραρντ δεν έκρινε από μόνο του το πρωτάθλημα, όμως συνδέθηκε ανεξίτηλα με την απώλεια του τίτλου από τους «Reds».

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Έτσι, οι εξελίξεις γύρω από τη Μάντσεστερ Σίτι επαναφέρουν στο προσκήνιο μια περίοδο που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της Λίβερπουλ. Ο Τζέραρντ θεωρεί πως, εφόσον επιβεβαιωθούν οι οικονομικές παραβάσεις, οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να διαφυλάσσεται η αξιοπιστία της Premier League.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ταχθεί υπέρ αυστηρών μέτρων, όπως η αφαίρεση βαθμών και οι περιορισμοί στις μεταγραφές. Παράλληλα, εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο υποβιβασμού της Μάντσεστερ Σίτι στην Championship, εκτιμώντας πως ένας σύλλογος με τους πόρους και τις δυνατότητες των «Πολιτών» θα μπορούσε να επιστρέψει γρήγορα στην κορυφαία κατηγορία.

Το βασικό ζήτημα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, δεν είναι απλώς το μέγεθος της τιμωρίας, αλλά το κατά πόσο αυτή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα προστατεύσει την ισονομία μεταξύ των συλλόγων.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της τοποθέτησης του Τζέραρντ αφορά, ωστόσο, την πιθανότητα να αφαιρεθούν τίτλοι από τη Μάντσεστερ Σίτι και να αναγνωριστούν άλλοι πρωταθλητές για προηγούμενες σεζόν.

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ δεν επιθυμεί να του αποδοθεί εκ των υστέρων ένας τίτλος που δεν κατέκτησε μέσα στο γήπεδο. Παρότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συνδεθεί με τη χαμένη ευκαιρία της σεζόν 2013-2014, ο ίδιος θεωρεί πως έχει αποδεχτεί εδώ και χρόνια το αποτέλεσμα εκείνης της χρονιάς.

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