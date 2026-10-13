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The Football Show: Η επόμενη ημέρα για τον ΠΑΟΚ μετά την «άλωση» της Τούμπας, καλεσμένος ο Ντανιέλ Μπατίστα
SPORTS
The Football Show

The Football Show: Η επόμενη ημέρα για τον ΠΑΟΚ μετά την «άλωση» της Τούμπας, καλεσμένος ο Ντανιέλ Μπατίστα

Ο τεχνικός διευθυντής της Καλαμάτας μιλάει για το «έπος» της ομάδας του και τη νίκη με 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ

Η «άλωση» της Τούμπας και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις των ομάδων μας - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show: Η επόμενη ημέρα για τον ΠΑΟΚ μετά την «άλωση» της Τούμπας, καλεσμένος ο Ντανιέλ Μπατίστα
UPD:
Στο «The Football Show» της Τρίτης 13 Οκτωβρίου: Ο θρίαμβος της Καλαμάτας στην Τούμπα και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στον ΠΑΟΚ. Καλεσμένος ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Μεσσηνίας Ντανιέλ Μπατίστα, μιλάει για το «έπος» της ομάδας του και τη νίκη με 3-1.

Τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που μπήκαν σε ευρωπαϊκό mood.

Σε ρυθμούς Ευρώπης και οι ομάδες μπάσκετ. Πώς προετοιμάζονται για τις υποχρεώσεις τους σε Euroleague και Eurocup.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Κλείσιμο
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:

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