Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
The Football Show: Η επόμενη ημέρα για τον ΠΑΟΚ μετά την «άλωση» της Τούμπας, καλεσμένος ο Ντανιέλ Μπατίστα
The Football Show: Η επόμενη ημέρα για τον ΠΑΟΚ μετά την «άλωση» της Τούμπας, καλεσμένος ο Ντανιέλ Μπατίστα
Ο τεχνικός διευθυντής της Καλαμάτας μιλάει για το «έπος» της ομάδας του και τη νίκη με 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ
UPD:
Στο «The Football Show» της Τρίτης 13 Οκτωβρίου: Ο θρίαμβος της Καλαμάτας στην Τούμπα και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στον ΠΑΟΚ. Καλεσμένος ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Μεσσηνίας Ντανιέλ Μπατίστα, μιλάει για το «έπος» της ομάδας του και τη νίκη με 3-1.
Τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που μπήκαν σε ευρωπαϊκό mood.
Σε ρυθμούς Ευρώπης και οι ομάδες μπάσκετ. Πώς προετοιμάζονται για τις υποχρεώσεις τους σε Euroleague και Eurocup.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που μπήκαν σε ευρωπαϊκό mood.
Σε ρυθμούς Ευρώπης και οι ομάδες μπάσκετ. Πώς προετοιμάζονται για τις υποχρεώσεις τους σε Euroleague και Eurocup.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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