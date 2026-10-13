The Football Show: Η επόμενη ημέρα για τον ΠΑΟΚ μετά την «άλωση» της Τούμπας, καλεσμένος ο Ντανιέλ Μπατίστα

Ο τεχνικός διευθυντής της Καλαμάτας μιλάει για το «έπος» της ομάδας του και τη νίκη με 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ





Τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που μπήκαν σε ευρωπαϊκό mood.







Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ







Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Κλείσιμο



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Στο «The Football Show» της Τρίτης 13 Οκτωβρίου: Ο θρίαμβος της Καλαμάτας στην Τούμπα και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στον ΠΑΟΚ. Καλεσμένος ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Μεσσηνίας Ντανιέλ Μπατίστα, μιλάει για το «έπος» της ομάδας του και τη νίκη με 3-1.Τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που μπήκαν σε ευρωπαϊκό mood.Σε ρυθμούς Ευρώπης και οι ομάδες μπάσκετ. Πώς προετοιμάζονται για τις υποχρεώσεις τους σε Euroleague και Eurocup.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.