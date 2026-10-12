Χάος πριν από το Λεβάντε - Σεβίλλη: Άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών έξω από το γήπεδο, βίντεο
SPORTS
Λεβάντε Σεβίλλη La Liga

Χάος πριν από το Λεβάντε - Σεβίλλη: Άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών έξω από το γήπεδο, βίντεο

Οι οπαδοί των δύο ισπανικών ομάδων ενεπλάκησαν σε επεισόδια λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για την 8η αγωνιστική της La Liga

Χάος πριν από το Λεβάντε - Σεβίλλη: Άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών έξω από το γήπεδο, βίντεο
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Άσχημες εικόνες πριν από την αναμέτρηση της Λεβάντε με τη Σεβίλλη, καθώς οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε σύγκρουση έξω από το γήπεδο, με την ένταση να ξεφεύγει και την κατάσταση να παίρνει επικίνδυνη τροπή.



Το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ισπανικές ομάδες, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το βράδυ (22:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της La Liga, σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια πριν από τη σέντρα.

Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεκάδες κουκουλοφόροι, που ανήκουν στους οργανωμένους οπαδούς των δύο συλλόγων, ενεπλάκησαν σε βίαιες συμπλοκές στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους εμπλεκόμενους να εκτοξεύουν καρέκλες και καπνογόνα, ενώ στα χέρια τους διακρίνονται επίσης κοντάρια και ξύλινα αντικείμενα. Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης, με τον χώρο έξω από το στάδιο να μετατρέπεται σε σκηνικό χάους.
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