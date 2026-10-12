Μουζακίτης: Η κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για το μέλλον του στη Χαλ
SPORTS

Μουζακίτης: Η κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για το μέλλον του στη Χαλ

O Χρήστος Μουζακίτης πήρε την απόφαση το περασμένο καλοκαίρι να αφήσει τον Ολυμπιακό και να δοκιμάσει την τύχη του στην Αγγλία και τη Χαλ

Μουζακίτης: Η κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για το μέλλον του στη Χαλ
Με τον Κωνσταντή Τζολάκη να βρίσκεται στην ομάδα του Γιακίροβιτς ήδη από τον Ιούλιο, ο νεαρός μέσος ήξερε πως δεν θα συναντήσει ένα εντελώς άγνωστο περιβάλλον.

Στον 1μιση μήνα που βρίσκεται στην Αγγλία, έχει αγωνιστεί μόλις 30 λεπτά και αυτά ως αλλαγή στο EFL Cup στην ήττα με 1-0 από τη Σάντερλαντ για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Αν και πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν, πως μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, διάστημα στο οποίο βρέθηκε με την αποστολή της Εθνικής ομάδας, θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Έβερτον για την 6η αγωνιστική της Premier League, ο Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι.

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