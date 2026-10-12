Βίντεο αφιέρωμα της UEFA για τον ΟΦΗ
SPORTS
ΟΦΗ UEFA

Βίντεο αφιέρωμα της UEFA για τον ΟΦΗ

Η UEFA δημιούργησε ένα αφιερωματικό βίντεο διάρκειας δέκα λεπτών για τον ΟΦΗ που συμμετέχει στο Europa League και ήδη έχει ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του

Βίντεο αφιέρωμα της UEFA για τον ΟΦΗ
Ο ΟΦΗ συμμετέχει στη League Phase του Europa League και μάλιστα στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση έκανε και σημαντική νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ.

Η ομάδα της Κρήτης δημοσίευσε στο κανάλι της στο youtube ένα βίντεο δέκα λεπτών το οποίο δημιούργησε η UEFA. Στο συγκεκριμένο βίντεο υπάρχουν πλάνα από την πρεμιέρα του ΟΦΗ στη διοργάνωση και τη νίκη επί των Γερμανών, αλλά και από άλλες σημαντικές στιγμές που έχει ζήσει το κλαμπ τα τελευταία χρόνια.

Περιέχει ακόμα δηλώσεις του Γιώργου Κανελλόπουλου για το ματς με τη Γερμανία και του Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Το βίντεο της UEFA για τον ΟΦΗ

Το αφιέρωμα της UEFA στον ΟΦΗ #oficretefc #uefa

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